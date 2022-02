Primo giorno di Green Pass alle Poste, a Termoli tutto fila liscio

TERMOLI. Siamo stati alle Poste Centrali di via Mario Milano per vedere come sono andate le cose a proposito del Green Pass che gli ultra 50enni da oggi primo Febbraio dovevano esibire con la validità prima di accedere ai servizi, previo la non fattibilità dell’operazione richiesta, visto appunto che da oggi scatta l’obbligatorietà. Tutto sommato per essere il primo giorno del mese e se pensiamo che sono in pagamento anche le pensioni e tutte le scadenze di fine mese precedente e inizio mese in corso, ci hanno detto che tutto sommato è filato tutto liscio tranne quattro cinque persone che non hanno potuto effettuare l’operazione perché sprovvisti della documentazione valida, che dobbiamo ricordare è lo stesso sistema telematico che prima di effettuare l’operazione stessa ti chiede il green pass valido, in assenza di questo o che sia scaduto, il sistema non ti fa fare l’operazione, quindi precisiamo che non sono certo gli impiegati che decidono, loro hanno le mani legate chi decide è il sistema, se hai il green pass valido si può fare l’operazione, al contrario si torna a casa.