Tumori, pap test e Hpv test gratis alle donne tra i 25 e i 64 anni

CAMPOBASSO. La Regione Molise e Asrem promuovono lo screening per la diagnosi precoce dei tumore della cervice uterina. Tutte le donne residenti in Molise, di età compresa tra i 25 ed i 64 anni. sono invitate ad eseguire:

➢ PAP - test, tra 25 anni e fino al compimento del 29° anno; si esegue dal 10` al 20' giorno. considerando come primo giorno quello della comparsa del ciclo mestruale: da ripetere, in caso di negatività, dopo 3 anni.

➢ HPV - test tra i 29 anni e 1 giorno ed i 64 anni; si esegue dal quarto giorno dopo la fine del ciclo mestruale; da ripetere, in caso di negatività, dopo 5 anni.

Alcune raccomandazioni: entrambi gli esami vanno eseguiti in assenza di perdite ematiche. evitare l'uso di lavande, ovuli o creme vaginali ed astenersi dai rapporti sessuali nelle 48 ore che precedono il test.

Gli esami sono gratuiti, rapidi, semplici, indolori, affidabili e non invasivi, consentono di individuare la presenza di alterazioni cellullan o del virus HPV, che, a distanza di tempo. e senza alcun controllo, potrebbero determinare l'insorgenza del carcinoma del collo dell'utero.

La invitiamo pertanto a chiamare ai seguenti numeri:0875/717888 il martedì dalle

9.30 alle 12.30 il mercoledì dalle 15.00 alle 17 00 o il venerdì dalle 9.30 alle 12.30 per fissare l'appuntamento presso il Consultorio Familiare di Termoli, via del Molinello,1 per effettuare uno dei due test.

Per sottoporsi all'esame, porti con sé la tessera sanitaria. Per limitare la diffusione del contagic da coronavirus venga munita anche di DPI (mascherina) e proceda alla detersione delle mani utilizzando i dispenser di gel disponibili all'ingresso del Consultorio: mantenga la debita distanza e si sottoponga alla misurazione della temperatura corporea mediante l'utilizzo del termoscanner in dotazione al Consultorio: dovrà inoltre sottoscrivere all'ingresso rautocertificazione volta a tutela del benessere del personale in servizio e degli altri utenti.

La eventuale attestazione per assenza dal lavoro Le verrà rilasciata a richiesta

Gli esami per la prevenzione del tumore del collo dell'utero HPV-TEST e PAP-TEST, non sostituiscono la visita ginecologica periodica.

"Importante iniziativa di medicina preventiva per le donne promossa dall'Asrem: screening per la diagnosi precoce del tumore della cervice uterina per donne di età da 25 anni a 64. Per fissare l'appuntamento presso il Consultorio familiare di Termoli". Il messaggio di Nicola Felice presidente del Comitato San Timoteo.