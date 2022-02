Addio a Tito Stagno: l'uomo della Luna

ROMA. La più straordinaria impresa del genere umano ha avuto la sua voce, il mondo del giornalismo piange Tito Stagno, morto all'età di 92 anni.

Fu lui il protagonista dell’indimenticabile diretta televisiva di oltre 25 ore di trasmissione dallo studio 3 di via Teulada a Roma, in collegamento con Houston, dove c'era Ruggero Orlando, per coinvolgere gli italiani in quell'attimo storico in cui l'uomo mise piede sulla Luna con l’Apollo 11. Era il 20 luglio del 1969.

“Ha toccato! Ha toccato in questo momento il suolo lunare”, riferita al primo passo di Neil Armstrong sulla Luna (VEDI).

Questa frase è risuonata nelle case di tutti gli italiani che hanno trascorso ore e ore davanti allo schermo ammaliati da uno degli eventi che segnerà per sempre la storia del mondo e della televisione internazionale.

Nato a Cagliari il 4 gennaio del 1930, primo di otto fratelli, Stagno si trasferì da giovanissimo con tutta la famiglia prima a Parma, poi a Pola. A soli 13 anni fece una brevissima esperienza nel mondo del cinema, partecipando al film di Francesco De Robertis dal titolo "Marinai senza Stelle". E nel 1959 tornò di nuovo sul grande schermo diretto dal regista Dino Risi che gli aveva affidato la parte di un giornalista televisivo nel film "Il vedovo" con protagonista Alberto Sordi.

Ma la carriera di Stagno era iniziata molto prima, alla radio, precisamente tre anni dopo essersi iscritto alla Facoltà di Medicina, nel 1949. Nel 1954 vinse il concorso per telecronisti e l’anno dopo il direttore Vittorio Veltroni, papà di Walter, lo chiamò per entrare a far parte della squadra del Telegiornale del Canale Nazionale.

Nell’immaginario collettivo Tito Stagno rimarrà per sempre la voce che ci raccontò la conquista della Luna, il suo annuncio emozionato ed emozionante rimarrà indimenticabile.