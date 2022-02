In memoria di Carlo Recchi e di tutti i dispersi in mare

TERMOLI. Il 2 febbraio del 1985, il sommozzatore Carlo Recchi scese con la sua muta e l’attrezzatura in profondità, per una ispezione a un peschereccio che era affondato in precedenza, e non riemerse più.

Una tragedia che 37 anni fa colpì nel vivo l’allora mondo portuale, dove Carlo, generosissimo, era conosciuto da tutti. Purtroppo, nonostante le ricerche della Guardia costiera e della Marina militare il suo corpo non fu più trovato e in sua memoria è stata incastonata nel muro che costeggia il depuratore una lapide che lo commemora. Nel ricordo di Carlo Recchi, amato dal mare ed amante del mare».

È questo l’incipit della targa che commemora il sommozzatore scomparso negli abissi il 2 febbraio 1985 e che dal primo anniversario, nel 1986, trova spazio sul muraglione del porto di Termoli. In occasione della festività patronale di San Basso del 2018, patrono dei marinai e della gente di mare, com’era indelebilmente Carlo Recchi, la targa di marmo è stata ristrutturata, con l’apposizione di una sua foto a colori. Oltre al restyling, ci fu anche l’omaggio di una corona di fiori, che nell’intenzione di chi l’ha deposta è estesa anche alla memoria. Questa la dedica: alle famiglie che hanno i loro cari dispersi nelle profondità degli abissi è dedicata questa corona di alloro. Nel ricordo di coloro che oggi non ci sono più.

Presenti ieri pomeriggio, nonostante un vento assurdo, che spazzava il porto e portava mareggiate ben oltre la diga foranea, il cognato di Carlo, Antonio Valente, e il figlio di Matteo Casolino, Vincenzo, un’altra delle vittime del mare nella storia termolese. Un pensiero a tutti coloro che hanno sacrificato la propria vita: Carlo Recchi, Fathi M' Baya, Mohamed Ben Abdelouadhed, Andrea Scotto di Santolo, Gerardo Mugnano, Matteo Casolino e i due colleghi di Molfetta periti assieme a Mugnano e Casolino, Pasquale Minervino e Giovanni Terlizzi. Proprio Vincenzo Casolino aveva chiesto da parte delle istituzioni un segnale di attenzione nel ricordo di costoro.

