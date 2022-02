Uso disinvolto delle mascherine in ospedale, al lavoro la commissione disciplinare

TERMOLI. La patata bollente è toccata alla commissione disciplinare Asrem, vagliare la posizione del medico anestesista-rianimatore, responsabile di reparto all’ospedale San Timoteo di Termoli.

Sarebbe scattata una sospensione di una settimana, dal prossimo sabato a quello successivo, per inadempienza nell’utilizzo obbligatorio dei dispositivi di protezione individuale, le cosiddette mascherine.

Lui ieri era in turno e lo sarà anche stasera. Contattato da noi, il manager Asrem Oreste Florenzano ha solo riferito di non aver firmato atti in merito (perché non tocca a lui, per ora) e non ha confermato né smentito l’indiscrezione. Peraltro, una decina di giorni fa in reparto, dove il responsabile facente funzione Giuseppe Germele del reparto di Rianimazione, assieme ad altri due infermieri è risultato positivo, salvo poi tornare al lavoro dopo la negativizzazione.

Un cluster che ha coinvolto una dozzina tra medici e operatori sanitari di vari reparti, che ha fatto storcere la bocca a diversi dipendenti dell’ospedale San Timoteo, che avevano messo in evidenza alcune incongruenze. Nei corridoi e nelle corsie dell’ospedale San Timoteo c’era malumore anche per l’atteggiamento disinvolto con cui pare si indossino mascherine e i dispositivi di protezione individuale.

L'invito che si rivolge al direttore sanitario dell'ospedale San Timoteo è quello di monitorare le "practice" di medici e operatori sanitari sul corretto utilizzo dei Dpi, poiché è fondamentale per la sicurezza dei degenti, per l'organizzazione del nosocomio e anche come messaggio da inviare all'esterno.