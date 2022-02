Quello che (di storico) hanno perduto i piccoli centri

LARINO. Tanti comuni minori molisani hanno atteso anni prima di potere migliorare la propria qualità urbanistica. Ma il turismo (che non c’è!) non ha mai aggiunto tessere nuove al mosaico delle peculiarità neglette dalla insensibilità e dall'incultura amministrativa. Una volta, in Molise, la Storia era fatta di grandi personaggi, di fatti memorabili e di riforme che avrebbero mutato vita alle generazioni future. Poi si è verificato ciò che Nietzsche lamentava dello Spirito; e tutto è venuto a ritrovarsi calato nella cronaca spicciola. Il risultato è stato che oggi è definita “storica” una partitella di calcio tra scapoli e ammogliati, un risultato elettorale, un discorso politico o le curiose peripezie degli sprovveduti di paese. In tanti hanno volgarizzato il citato aggettivo al punto da doverne assumere un altro (“mitico"), appioppandolo persino ad un innocuo fuoco artificiale oppure alle “taccozze” partorite in un agriturismo.

Nella realtà le parole sono sempre nette; ed una panetteria non può essere “tipica” solo perché vende pane; un caffè non può auto denominarsi “del centro storico” se non vanta arredi d'epoca; una farmacia non può appellarsi "antica" se non sia contraddistinta almeno da arredi settecenteschi. Perciò, con il riferimento “storico”, ci si dovrebbe rapportare a quei pochi esempi in grado di acquisire una dimensione più elevata; ed una Comunità pensosa per le sue cose dovrebbe provvedere a tutelare le testimonianze del passato meritevoli di essere conservate sottoponendosi, a beneficio della posterità, ai vincoli del caso. Infine lo Stato, o la Regione, dovrebbe provvedere a finanziare chi ne sia stato colpito.

Purtroppo in Molise ci si comporta ben diversamente. Per esempio, a Larino, ove s'intendesse sottolineare la presenza delle numerose sedi del Seminario diocesano (il primo istituito nella Cristianità dopo il Concilio tridentino: parola di Papa Giovanni XXIII), occorrerebbe contraddistinguerle con iscrizioni che ne documentino l'originaria destinazione. Invece, fino a ieri abbandonate a sé stesse (o ristrutturate soltanto in grazia di qualche contributo statale), almeno oggi hanno un'iscrizione sulla facciata, seppure vengono ancora riattate agli usi più diversi ed incongrui (magari quello alberghiero).

Al contrario, se si intendesse far passare alla storia un locale, occorrerebbe sussidiare il sacrificio (patito da chi abbia subito un vincolo) col ristoro della mano pubblica. Però, nella nostra ventesima regione, posti i vincoli, la Sovrintendenza è capace solo di mantenerli fermi per decenni tanto che - a Larino - interi appezzamenti di terreno, potenzialmente edificabile, affaccianti su via Jovine e su viale Giulio Cesare sono diventati ricetto di erbacce e di rettili senza che alcuna ricerca archeologica sia stata mai portata avanti.

Oggi, seppure la “storia”, intesa in senso minimale, si sia intrufolata un po’ dovunque, al posto di un caffè storico, si autorizzano "pub" o locali contraddistinti dal nome di tribù indiane e da tavolini e sedie in plastica da circolo privato rionale, senza che uno straccio di Amministratore si preoccupi d'invitare ad esibire arredi consoni alla conclamata “storicità” di certe aree.

Ciò premesso, è da ritenere che le “amicizie” ostentate per i nuclei antichi cittadini non siano disinteressate bensì provenienti da chi, in certe porzioni della città, ha "investito" mettendo fuori pochi spiccioli. Cosicché lasciare che si definiscano “storici” botteghe, negozi ed altri locali può trovare favorevoli solo sedicenti ambientalisti, Amministratori comunali e gli stessi proprietari dei vani: gente che non trova alcuna difficoltà a fare beneficenza orale con le tasche pubbliche.

Per concludere: lungi dall’imbeversi di paroloni sulla storia, sarebbe bene ripristinare le Commissioni per l’ornato cittadino, procurando di porre sotto tutela l’armonia dei nuclei cittadini antichi, vietando insegne al neon poste sul fronte di antichi palazzi e con l'installazione di serrande metalliche o di punti-luce su dimore ottocentesche. Amministratori ed associazioni dovrebbero prima badare a sé stessi e poi pensare di imporre corretti costumi agli altri.

Claudio de Luca