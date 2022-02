Anzianità di servizio a tempo determinato, richiesta delle parti sociali all'Asrem

CAMPOBASSO. Cgil Fp, Cisl Fp, Uil Fpl, Faila-Confsal, Fsi-Usae e Nursing Up hanno inviato una missiva al Direttore Generale Asrem per chiedere la modifica del regolamento Peo approvato in data 18 dicembre 2015 con provvedimento D.G. numero 951.

Il testo della lettera:

“Premesso che l'art.58 del CCNL 2016/2018 precisa: " ... sotto il profilo dell'anzianità di servizio i periodi di assunzione con contratto a tempo determinato possono essere adeguatamente valutati ... "; visto, quindi, le nuove disposizioni contrattuali le scriventi organizzazioni sindacali ritengono che in sede di contrattazione decentrata si possano determinare gli istituti contrattuali per i quali l'anzianità di servizio maturata a tempo determinato possa avere efficacia. Pertanto si chiede l'integrazione all'art. 7 "requisti di ammissione ..." con la previsione del diritto a partecipare alle selezioni per il conferimento delle fasce retributive con decorrenza immediata utilizzando anche l'anzianità dí servizio maturato a tempo determinato nel SSN. In attesa di riscontro si porgono distinti saluti”.