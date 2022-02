Mensa scolastica, nasce l’app che controlla presenze, pagamenti e comunicazioni

TERMOLI. L’assessore alle Politiche Sociali Silvana Ciciola comunica che da oggi, per gestire il servizio della mensa scolastica, è possibile scaricare l’applicazione gratuita “Servizi Mensa” con la quale i genitori potranno consultare tutte le informazioni relative al servizio di refezione attraverso lo smartphone.

L’applicazione è disponibile per entrambe le piattaforme Andrioid e Ios; dopo essersi registrati sarà possibile verificare diverse “sezioni” tra le quali le presenze, i pagamenti, la ricarica on line ed eventuali comunicazioni di servizio.

Per accedere si dovrà effettuare il riconoscimento tramite spid oppure utilizzando le credenzialigià attivate sul portale web.

I pagamenti on line saranno gestiti tramite il PagoPA. In questo caso sarà possibile effettuare direttamente il pagamento dei buoni pasto attraverso carta di creditooppure stampare un “Avviso di pagamento” che contiene un qr code e successivamente recarsi presso i numerosi punti del territorio che permettono di effettuare pagamenti “PagoPa”: banche, esercenti con circuito Lottomatica o altri di PSP autorizzati, Poste Italiane e nelle tabaccherie associate. Con l’attivazione dei pagamenti “PagoPa” verranno successivamnente dismessi i punti di ricarica attualmente disponibili sul territorio. Tuttavia, il Comune di Termoli consentirà per il corrente anno scolastico di utilizzare gli attuali punti Pos già abilitati fino al prossimo 31 luglio. Dal giorno successivosarà invece possibile ricaricare il borsellino elettronico solo con il PagoPa.

In Allegato la nota con tutte le informazioni utili per installare l’applicazione e utilizzare il servizio.

Per ulteriori info è possibile contattare l’Ufficio Istruzione – Asili Nido

Dott.ssa Gina D’Ascenzo

Tel. 0875/712503-514

Email: ginadascenzo@comune.termoli.cb.it

Tutte le info QUI

Galleria fotografica