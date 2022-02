Superbonus, a Termoli sono state 31 le richieste presentate sul "110" fin qui

TERMOLI. Sono 31 gli interventi per Superbonus che riguardano il Comune di Termoli, lo abbiamo chiesto al dirigente all’Urbanistica, l’architetto Silvestro Belpulsi.

«Da una verifica delle richieste Cilas pervenute per il cosiddetto “110” sono arrivate 27 pratiche nel 2021 e 4 nel 2022». Il dato è aggiornato alla scorsa settimana.

Più in generale, come riferisce l’Ansa: «sseverazioni depositate sulla piattaforma a quota 620, investimenti ammessi a detrazione per un totale di 116.196.579 euro, investimenti per lavori conclusi ammessi a detrazione per un totale di 75.442.551 euro, detrazioni previste a fine lavori pari a 127.816.237 euro e detrazioni maturate per i lavori conclusi pari a 82.986.806.

Sono i numeri del Super Ecobonus 110% in Molise forniti da Enea e aggiornati al 31 gennaio 2022.

Per quanto riguarda i soggetti beneficiari, del totale delle asseverazioni, 118 riguardano condomini (totale investimenti 58.313.537 euro; totale lavori realizzati 36.120.461 euro), 291 riguardano edifici unifamiliari (totale investimenti 35.789.304 euro; totale lavori realizzati 23.891.163 euro) e 211 riguardano unità immobiliari funzionalmente indipendenti (totale investimenti 22.093.737 euro; totale lavori realizzati 15.430.926 euro).

L'investimento medio è pari a 494.182 euro per i condomini, 122.987 euro per gli edifici unifamiliari e 104.709 euro per le unità immobiliari indipendenti».