Religiose diocesane al Giubileo di San Gabriele

TERMOLI. Le religiose della diocesi di Termoli-Larino presenti al Giubileo della Vita Consacrata al Santuario di San Gabriele.

Una delegazione delle comunità religiose femminili presenti nella diocesi di Termoli-Larino ha partecipato con gioia al Giubileo della Vita Consacrata che si è svolto mercoledì 2 febbraio 2022 al Santuario regionale di San Gabriele dell'Addolorata a Isola del Gran Sasso. L'evento si è svolto nell’ambito delle celebrazioni per il Centenario della canonizzazione di San Gabriele in concomitanza con la XXVI Giornata Mondiale della Vita Consacrata nella festa della Presentazione del Signore. Di seguito le comunità presenti in comunione di preghiera con tutti coloro che non hanno potuto partecipare: Comunità Santa Giovanna Antida Thouret , Comunità delle figlie di Nostra Signora della Misericordia della Parrocchia di Santa Maria Degli Angeli Termoli, comunità delle Suore di Maria Immacolata di Nyeri della Parrocchia Santi Pietro e Paolo Termoli, Comunità delle Piccole Sorelle di Gesù della Parrocchia Santi Pietro e Paolo Termoli, Comunità delle Suore Povere Bonaerensi di San Giuseppe- Larino, Comunità delle Suore Catechiste di Maria Santissima di Larino e Campomarino, Comunità delle Suore Evangelizzatrici di Maria Parrocchia san Pietro Apostolo in San Martino in Pensilis.

La giornata si è aperta con i saluti del rettore del santuario, padre Dario Di Giosia, ed è proseguita con la preghiera dell’Ora media insieme a Sua Eccellenza Mons. Gianfranco De Luca, vescovo di Termoli-Larino e delegato della Conferenza Episcopale Abruzzese-Molisana per il Clero, la Vita Religiosa e l’Ecumenismo.

È seguita la conferenza dal titolo “I consacrati nella Chiesa Sinodale” nella quale è intervenuto il segretario della Congregazione per gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica, Sua Eccellenza Mons. José Rodriguez Carballo.

L’evento, al quale sono stati invitati a partecipare consacrate, consacrati, sacerdoti e diaconi, ma anche famiglie e giovani, si è concluso con la Santa Messa, il passaggio della Porta Santa e la preghiera nella cripta di San Gabriele con Sua Eccellenza Mons. Lorenzo Leuzzi, vescovo di Teramo-Atri. Un ringraziamento per il servizio assicurato ogni giorno da tutte le comunità religiose con presenza amorevole, abnegazione, e stile di prossimità nell'affidamento al nostro Signore Gesù Cristo che ci accompagna lungo il percorso della vita.