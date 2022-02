Politica sterilizza la garanzia dei "Lea" nella sanità

MOLISE. Di recente un saggio ha trattato del regionalismo e delle sue lacune. Lo studio è di 3 docenti universitari (Cauduro, Di Maio e Di Majo) e traccia la storia dal 1861, sottolineando i difetti costituzionali insiti nell'istituzione in sé e nella riforma del Titolo V del 2001. I tre studiosi esaminano il ruolo fallimentare degli enti locali sovraordinati nella spesa dei fondi Ue e focalizza la richiesta di un "regionalismo rafforzato" volta a trasferire una fetta maggiore delle entrate fiscali. Naturalmente tràttasi di istanza, basata sulla convenienza, che prescinde da calcoli di compatibilità economica con la spesa pubblica; per cui, ove accolta, priverebbe lo Stato delle risorse per garantire altri servizi essenziali. Da qui, la bocciatura delle pretese dei sedicenti governatori che, durante la pandemia, hanno litigato con Roma senza peraltro dimostrare di sapere fare meglio.

Nel 1861 fu Minghetti a proporre l'istituzione delle Regioni. Il Parlamento respinse all'unanimità. Da allora, le regioni sono rimaste un'espressione geografica. La Costituzione del 1948 ne previde l'istituzione, ma lo Stato centrale continuò a non cedere potere per 22 anni. Peraltro darle reltà (1970) non si rivelò un disegno ben calcolato quanto piuttosto qualcosa di indotto dalla convenienza del momento. Allora il Pci era in créscita elettorale e la Dc, supportata dai suoi alleati, accettò di istituirle per concedere ai comunisti di governare almeno quelle in cui era in maggioranza. Nacquero così le Regioni rosse e quelle bianche, senza che fosse chiaro di cosa si sarebbero dovute occupare. Anche la riforma del Titolo V rispondeva ad un calcolo politico. La Lega era in forte crescita nel Nord e premeva per la secessione. Per ciò stesso fu concessa la concorrenza amministrativa con lo Stato: ma la decisione non era supportata da un calcolo economico serio.

Ciò ha provocato non solo un aumento dei trasferimenti dallo Stato quand'anche una ulteriore capacità impositiva locale sul piano dei tributi. Nel 1977, già prima della riforma sanitaria, la spesa locale era pari al 2% del pil. Nel 1980 era già lievitata all'8% proprio in virtù dell'assistenza sanitaria ed ospedaliera; tutto a carico dei trasferimenti dallo Stato. Nel 2001 s'introdussero ulteriori parametri di finanziamento: spesa storica, indici perequativi, popolazione residente, fabbisogno sanitario e capacità fiscale. Innovazioni di difficile applicazione che i Presidenti degli esecutivi più ricchi hanno sempre giudicato insufficienti, fino a reclamare il regionalismo 'rafforzato', per trattenere - nelle Regioni a statuto ordinario - quasi tutte le imposte riscosse dallo Stato. Tale soluzione, dettata solo da un calcolo politico, prescindente dalla realtà, nella gran parte dei casi (come nel Molise) ha reso vana la garanzia dei livelli essenziali di assistenza in Sanità (oltre che negli investimenti pubblici e nei servizi pubblici quali scuola, sicurezza e giustizia fuori da ogni apprezzamento tecnico-contabile).

Per tutti questi motivi le conclusioni dello studio sono improntate ad una diffusa prudenza:"L'esperienza storica potrebbe rendere agevole la previsione che, poiché i nodi che hanno ostacolato, per un ventennio, l'attuazione del decentramento regionale differenziato e/o rafforzato non sembrano di facile soluzione, l'attuale incerta situazione potrebbe protrarsi a dismisura".

Claudio de Luca