Costone di Rio Vivo, residenti si rivolgono al Tar per accelerare i lavori

TERMOLI. Trascorsi quasi due mesi dall’ennesima emergenza registrata sul costone di Rio Vivo, con la conseguenza dello sgombero di un nucleo familiare. Ospitalità garantita a spese dell’amministrazione comunale, in una struttura ricettiva cittadina. Tuttavia, al di là dell’assistenza contingente, tra la famiglia Mennello e il Comune di Termoli pendono sempre ricorsi al Tar.

L’ultimo è stato incardinato dai privati lo scorso 17 gennaio. Giustizia amministrativa chiamata in causa ancora una volta per l’edificio di via Rio Vivo 270.

La famiglia Mennello si è rivolta ai giudici del capoluogo per conseguire un decreto cautelare per la tutela degli interessi degli istanti, prodromico all’esperimento di azione giudiziale per l'accertamento e la declaratoria dell'illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni resistenti a fronte dell’istanza presentata dalle odierne parti istanti di intimazione e diffida all'esercizio del potere ed all'adozione di tutti i provvedimenti necessari per la sistemazione, il consolidamento e la stabilizzazione del costone di Rio Vivo, sito in Termoli, nonché per la condanna delle predette Amministrazioni all'adozione di tutti i provvedimenti necessari alle predette opere, consentendo il re-ingresso presso la propria abitazione degli odierni istanti, con contestuale richiesta di nomina di Commissario ad acta per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziali e l'adempimento degli obblighi connessi agli stessi, in luogo delle Amministrazioni inerti, pertanto hanno richiesto l’accoglimento delle seguenti conclusioni: “chiedono che il Presidente del Tribunale adito voglia disporre, inaudita altera parte, le misure cautelari interinali e provvisorie conseguenti all’accertamento dell’inerzia delle Amministrazioni coinvolte e consistenti nell’obbligo ad adempiere ogni attività utile alla sistemazione, anche solo provvisoria, del Costone di Rio Vivo, da ultimo franato in data 7 dicembre 2021 (anche secondo le indicazioni contenute nella Relazione della Regione Molise allegata sub. 22 della presente istanza), al fine di consentire il rientro presso la propria abitazione al nucleo familiare dei signori Mennello entro e non oltre il 31/01/2022, data ultima di ospitalità degli stessi presso la struttura ricettiva individuata dall’Ente comunale ed a carico delle finanze di quest’ultimo.

Con vittoria di spese e competenze”. L’amministrazione comunale di Termoli si è costituita in giudizio con apposita delibera di Giunta, con cui è stato autorizzato il sindaco Francesco Roberti.