Pari opportunità, tra richiesta di dimissioni e precisazioni

Maria Grazia La Selva

TERMOLI. Giornate intense quelle che sta vivendo la Commissione per la parità e le pari opportunità della Regione Molise.

Nell’ultima riunione, tenutasi il 27 gennaio 2022, la maggioranza dei commissari presenti, nello specifico 8 su 11, hanno avanzato l’invito di dimissioni alla presidente Mariagrazia La Selva. Tale invito, come dichiarato dai richiedenti “nasce dal blocco delle attività di tale organismo a causa di una gestione monocratica, antidemocratica e non collegiale.” Come evidenziato attraverso una nota, “queste difficoltà si trascinano da tempo e hanno causato una mancata realizzazione delle iniziative programmate per il 2021 e non hanno permesso di condividere e approvare la Programmazione per il 2022 che doveva essere consegnata entro il 30 novembre al Consiglio Regionale.”

Successivamente alla richiesta di dimissioni, avanza da alcuni commissari, la presidente La Selva ha risposto attraverso una conferenza stampa tenutasi il 31 gennaio 2022 a Campobasso.

La Selva ha ribadito di non conoscere quali sono i reali motivi della richiesta di dimissioni, dichiarando che le procedure che le vengono contestate sono previste dal Regolamento. Per quanto riguarda la Programmazione ha affermato di aver condiviso la programmazione con l’Ufficio di Presidenza che però non si è dimostrato collaborativo. A seguito di ciò, quindi, avendo una scadenza per l’invio della programmazione al Consiglio regionale, dopo aver inviato il documento alle vice-presidenti e ai commissario e non avendo ricevuto risposta ha considerato “la non risposta” come un tacito assenso. Infine ha aggiunto che le azioni positive presentate dalla Consigliera per le pari opportunità Giuseppina Cennamo non sono state discusse perché quanto presenti nell’ordine del giorno della riunione la consigliera era assente e in altre situazioni non le ha fatte discutere perché c’erano temi più urgenti da discutere, come la programmazione.

A seguito della Conferenza Stampa indetta dalla Presidente della Commissione per la parità e pari opportunità della Regione Molise Mariagrazia La Selva e delle dichiarazioni rilasciate da quest'ultima alcuni commissari si sono sentiti costretti a dover fare alcune precisazioni e smentite per fornire elementi utili ai fini della corretta informazione attraverso l’invio di un comunicato stampa.

Per prima cosa hanno tenuto a precisare che la conferenza stampa da lei personalmente indetta utilizzando finanche un invito formale alla stampa, non portato a conoscenza della Commissione tutta, tranne che all’unico commissario presentato come tale durante l’incontro con la stampa, che tuttavia ha partecipato solamente a due riunioni della Commissione (tra cui quella costituente), come da verbali agli atti.

Hanno ribadito che al momento dell’insediamento la commissione è stata caratterizzata da un intento unitario e uno spirito collaborativo che ha visto tale organismo iniziare a lavorare con entusiasmo e passione su un tema importante come quello della parità di genere, inteso non solo come parità delle donne e rispetto delle donne ma in senso più ampio.

Inoltre hanno precisato che:

1- “la programmazione non poteva essere inviata al Presidente Micone poiché secondo il regolamento questo documento deve essere stilato dall’ufficio di presidenza (presidente e le due vicepresidenti) e inviato, preliminarmente, a tutti i commissari. Successivamente deve essere convocata una riunione nella quale bisogna approvare a maggioranza quanto redatto; l’assenza di proposte da parte dei commissari è stata causata dal clima di assolutismo gestionale che fa si chè i membri della commissione si sentano estromessi da qualsiasi tipo di attività;

2- “la Presidente, nel mese di Novembre 2021, periodo di consegna della programmazione (come da lei più volte ribadito) ha presenziato quale Presidente di Liberaluna ( centro antiviolenza ) a numerosi eventi di sensibilizzazione contro la violenza, ribadendo in più occasioni, durante gli eventi, di “essere donna delle istituzioni poiché Presidente di Commissione” senza aver informato la Commissione della sua rappresentanza quale presidente, né tantomeno avendone ricevuto specifica delega.

3- Risulta anche dagli atti che la Presidente, senza informarne l’Ufficio di Presidenza e la segretaria verbalizzante, la vicepresidente Angela Di Burra, in data 27.12.2021, chiedeva che venisse inviato ai Commissari un verbale diverso da quello già inviato mesi prima e da lei approvato, relativo alla seduta del 7.10.2021. La motivazione fornita al funzionario preposto si basava sull’esistenza di una registrazione della seduta. Il tecnico informatico ha smentito l’esistenza della registrazione, perché non richiesta a suo tempo, come risulta dal documento allegato al verbale della commissione del 27.01.2022.

4- In data 28.01, con richiesta di convocazione straordinaria, gli 8 commissari ( la maggioranza abbondante della commissione) immettevano all’ordine del giorno la mozione di sfiducia alla Presidente. La stessa, il giorno successivo respingeva tale punto all’ordine del giorno poiché, non essendo contemplato nel regolamento è da lei dichiarato “ NON AMMISSIBILE”. Poiché la mozione di sfiducia appare fondata ai firmatari, si è ritenuto opportuno invitare con una nota la Presidente, a convocare la commissione come da richiesta poiché non è nei suoi poteri (in quanto Presidente di un organo collegiale ) dichiarare ammissibile o meno la volontà espressa comunque dalla maggioranza.

5- Esistono numerose segnalazioni inviate al Presidente Micone e a tutti i commissari (che si allegano in parte alla presente a chiarimento di quanto sostenuto). Si richiama l’attenzione anche su una segnalazione inviata al Presidente Micone. Si tratta di una nota nella quale la Presidente, a firma istituzionale, invitava la Ministra preposta a porre in essere ogni iniziativa volta all’applicazione della legge nazionale sulla ripartizione dei fondi Regionali per i centri antiviolenza. La Presidente è di fatto Presidente di una Onlus/centro antiviolenza e riconosciuto come soggetto destinatario di quei fondi. A maggior ragione, nel caso specifico, sarebbe stato indispensabile il rispetto del regolamento, cioè inviare la nota alla Ministra solo se approvata con delibera di Commissione.