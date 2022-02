Il porto alla ricerca del futuro

TERMOLI. Un porto è una struttura naturale o artificiale posta sul litorale marittimo o sulla riva di un lago o di un corso d'acqua, atta a consentire l'approdo e l’ormeggio a natanti, imbarcazioni e navi, e la loro protezione dalle avverse condizioni delle acque. Ha pure la funzione di consentire e facilitare il carico e lo scarico di merci e l'imbarco e lo sbarco di persone.

Storicamente è accertato, come riporta un articolo del quotidiano “Il Messaggero del Molise” di martedì 15 luglio 1948, che Termoli cominciava a crescere come “città di mare sulle onde del Mare Adriatico per l’afflusso dei numerosi villeggianti provenienti da Milano, da Ferrara, da Roma, da Genova, da Aquila, da Chieti, da Firenze, da Bologna oltre che dai paesi e dal capoluogo molisano”.

Il porto di Termoli invece, situato sulla costa del Molise, rimane come sospeso in attesa di poter cogliere le potenziali opportunità di sviluppo che da parecchi decenni si alternano tra speranze e disillusioni. Vediamo allora quali sono oggi le credenziali dello scalo marittimo. Esso si estende su una superficie complessiva pari a 360mila mq e si articola in un bacino di evoluzione di 8 ha circa, cinque banchine, due darsene.

Il bacino portuale è costituito dal molo di sopravento SE di 380 mt e dal molo di sottovento (molo sud) ENE di 250 mt . Le testate dei due moli delimitano l’entrata al porto larga circa 380 mt. Da tale bacino, la cui profondità media raggiunge 4,5 m., attraverso una seconda bocca di 150 m, si ha accesso alla darsena di stazionamento e di evoluzione delle unità da pesca e unità navali dello Stato che, insieme alle banchine che le circondano, costituiscono le opere a terra del porto.

La darsena di entrata al porto è delimitata da banchine operative dove svolgono attività le unità dei servizi portuali, i traghetti in collegamento con le isole, uno pseudo cantiere navale, oltre a garantire l’ormeggio a piccole unità in transito e/o che approdano per avverse condizioni meteo.

Sebbene in quest’ultimo decennio si sia studiato, implementato e approvato un progetto, per ora rimasto solo sulla carta, di potenziamento infrastrutturale per favorire lo sviluppo del porto di Termoli e nonostante che gli operatori maggiormente interessati alla crescita del sorgitore abbiano sostenuto anche con una serie di iniziative promosse con le Istituzioni pubbliche e marittime locali, riunioni, convegni ecc., e il fatto che da mezzo secolo se ne discuta con lo stesso linguaggio e senza alcun risultato, i numeri del porto molisano, unitamente ad alcune sue criticità infrastrutturali, denotano il fallimento totale da parte degli amministratori e dimostrano l’insuccesso totale della struttura e come i miliardi spesi non abbiano fruttato alcun beneficio. Eppure si parla dell’ingresso del porto di Termoli nel sistema portuale dell’Adriatico Meridionale! Con tale background come si entra nel sistema portuale del mare Adriatico Meridionale se questo porto ormai è a secco anche di acqua? Il Molise oggi è relegato ai margini, solo momenti di escandescenza, apparizioni e scomparse, ma nulla di solido. Diciamo pure che il Molise si presenta come “il territorio a marcia indietro” o come quel soldato davanti alla porta carraia della caserma che andava in libera uscita facendo finta di rientrare.

In questo senso è anche lecito chiedersi dove le indubbie colpe di una politica tragicamente assente sconfinano nella rassegnazione apatica da parte della popolazione locale perché più che parlare di “questione molisana” sarebbe più opportuno discutere di “questione dei molisani”. E’ soltanto una correzione del modo di pensare e di agire dei molisani la possibile via di salvezza per cambiare questo territorio, fare cultura ed avere una mentalità che avvicini sempre di più all’Europa. Deve nascere un porto polivalente, visibile e vitale, pienamente conglobato nel tessuto urbano, ma, soprattutto, un porto piattaforma logistica per l’intero territorio regionale. Deve nascere la sensibilizzazione del territorio e delle istituzioni verso il Pianeta Mare ed in particolare delle nuove generazioni. Anche la nostra scuola deve essere coinvolta attivamente nel dialogo, ricordando che il lavoro sul mare deve essere eseguito dalla gente di mare. Come dire che non ci si può improvvisare marinai o imprenditori marittimi senza una base culturale, senza coscienza, senza tradizioni marinare.

Verosimilmente il tutto, in attesa che il porto di Termoli esca dalle nebbie dell’incertezza e non affondi come il Titanic, per costruire finalmente il proprio futuro, e non sia più una GAF, altrimenti continuiamo a “vivere intorno al mare come rane intorno a uno stagno - (Socrate)”-

Tonino Fusco