Diabete mellito, all'Alberghiero il workshop sulle nuove tecnologie

TERMOLI. Si terrà oggi, presso l'istituto Alberghiero di Termoli, l’incontro workshop educazionale sulle nuove tecnologie e sull’importanza dell’educazione nutrizionale nella gestione del Diabete Mellito di tipo 1. Il workshop è organizzato dall’Associazione Diabetici Basso Molise e dalla Associazione Nazionale Italiana Atleti Diabetici sezione molisana.

Il team degli specialisti sarà composto dai dottori: Alfredo Puntillo, Alessandra Bosco e Carla Scarano dell’ospedale di Termoli. Si aggiungeranno a questi la nutrizionista Marianna Del Pinto. Gli specialisti medici e l’associazione hanno selezionato e invitato circa 30 pazienti di età compresa tra i 18 e i 65 anni. Il ruolo delle tecnologie, e in particolare del monitoraggio in continuo, è la linea di congiunzione tra il paziente e la conoscenza dell’andamento delle proprie glicemie in base agli stimoli esterni (cibo, attività fisica etc). L’incontro inizierà alle 14 con il light lunch che, poi, sarà argomento di discussione della dietista per il counting dei carboidrati.

Sarà poi la volta della presentazione del Guardian Sensor 4 e Guardian transmitter 4 come nuove tecnologie per la gestione del diabete a cura della dr.ssa Alessandra Bosco. A seguire la presentazione New Infusion Set: Medtronic Extended della dr.ssa Carla Scarano. Obbligo di Green Pass e mascherina.