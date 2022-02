«No, non ti mostro il mio Green pass anche se ce l’ho»

TERMOLI. Capita anche questo in tempi di pandemia ed emergenza sanitaria.

“Ho già chiamato il mio avvocato! Chi è lei che vuole vedere i miei dati personali? Allora mi dia il suo contratto di lavoro per dimostrarmi che lei è la responsabile!”.

Sono queste alcune affermazioni che si sono sentite dire, ieri mattina, alcune commesse di un noto negozio d’abbigliamento di Termoli, da parte di un “gentile” signore che non voleva mostrare il suo Green pass.

Sotto gli sguardi attoniti della clientela, il cliente che, non ha sempre ragione, ha voluto dire la sua sugli schiavi di questa “dittatura che ruba i dati personali”. Pensiamo quindi che, non sia iscritto a nessun social, non abbia un conto in banca e neanche un cellulare.

La diatriba è andata avanti per un bel pezzo senza concludere nulla, poiché il “no, non ti mostro il mio Green pass anche se ce l’ho” effettivamente non l’ha voluto far controllare.