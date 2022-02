Strada delle stalle e assemblea pubblica, clima Carrese a Portocannone

PORTOCANNONE. Dopo lo stop dovuto al lungo periodo di maltempo, sono ripresi i lavori di messa in sicurezza ed ammodernamento sulla strada Padulo Incotte (strada delle stalle Giovanotti e Xhuvënëtjelvet). L’amministrazione comunale raccomanda agli automobilisti prudenza nel percorrere il tratto interessato dai lavori. Inoltre, proprio in previsione degli eventi legata alla Carrese, è stata convocata dall’amministrazione Gallo una riunione programmatica in sala consiliare, sabato 5 febbraio, dalle 18. Infine, dal sindaco anche l’informazione sul contributo ecologico ministeriale.

«Con il decreto del Ministero della Transizione Ecologica (MiTe) del 27 Gennaio 2022 è stata approvata la graduatoria delle istanze ammissibili al finanziamento per quanto riguarda l’acquisto di eco-compattatori utilizzabili per la raccolta differenziata di bottiglie in “polietilentereftalato” (PET), macchinari in grado di riconoscere questo tipo di materiale plastico favorendone dunque il riciclo.

Il comune di Portocannone in data 09.11.2021 ha presentato la propria proposta ed è rientrato nella graduatoria aggiudicandosi € 25.010 da destinarsi all’acquisto di questa apparecchiatura, favorendo dunque la raccolta differenziata e contendendo la produzione di rifiuti in plastica; azioni, queste, a tutela del nostro Ambiente mettendo a disposizione tutti i mezzi possibili al servizio del cittadino, perché difendere l’Ambiente è un dovere verso la vita, e noi continueremo a lavorare sempre in quest’ottica».

