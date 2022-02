Nel ricordo di Lorenzo, la battaglia degli studenti

TERMOLI. Manifestazione contro le nuove modalità decise dal governo per l’esame di Stato 2022.

Sono scesi in piazza, numerosi, per far valere i loro diritti. Contrari ad ogni decisione del governo.

I giovanissimi diplomandi di Termoli hanno deciso di protestare in piazza Sant’Antonio. Poco il preavviso concesso a tutti loro per prepararsi alla prova di maturità. In particolare dopo tanto tempo di didattica a distanza, che ha minato inevitabilmente la loro concentrazione e la loro capacità di prepararsi ad una prova tanto ardua come

l’esame di Stato. Ricordiamo che il ministro dell’istruzione Bianchi ha annunciato recentemente la nuova modalità per l’esame di maturità. Saranno due prove scritte e una orale, a differenza dei due anni precedenti che a causa della pandemia da Covid-19 si decise di concentrare l’esame in un’unica prova orale, partendo da un elaborato preparato dagli studenti.

I ragazzi scesi stamattina in piazza hanno esposto le numerose problematiche a cui andranno incontro. Innanzitutto come ci hanno riferito i ragazzi: le tempistiche troppo brevi per questa tipologia di prova scelta per questo 2022; come secondo punto, l’aspetto della difficoltà psicologica nel potersi preparare a questa prova, dopo quasi due anni di pandemia; infine una normalità che secondo i ragazzi non è stata ancora raggiunta- ne sono un esempio le mascherine- quindi come ci ha spiegato una delle tante ragazze presenti oggi, non ci si può comportare come se tutto questo non ancora pesasse sulle loro vite.

I ragazzi avrebbero voluto un confronto tra associazioni studentesche e le istituzioni. Nel dialogo con i giovanissimi è stato esposto anche il Pcto (percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento) un percorso formativo, differente per ogni istituto, a cui le scuole hanno dato vita, dopo la Legge di Bilancio del 2019- anche su questo punto i ragazzi hanno detto la loro, definendolo solo una piccola parte del percorso di ciascuno studente e che secondo alcuni, non ha soddisfatto pienamente le competenze e i bisogni in ambito educativo.

Hanno poi ricordato il giovane Lorenzo Parelli, scomparso recentemente a Udine, durante lo stage scuola-lavoro, una strage a dir poco incommentabile.

