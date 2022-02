Sempre meno anestesisti al San Timoteo, garantite solo urgenze indifferibili

TERMOLI. Sei primari e il direttore sanitario dell'ospedale San Timoteo di Termoli hanno ricevuto l'ennesima comunicazione degli ultimi mesi concernente il blocco dell'attività operatoria, salvo urgenze indifferibili. Chirurgia, Ortopedia, Ginecologia e Ostetricia, Urologia, Oculistica e Otorinolaringoiatria, dovranno rivedere la loro agenda.

«E' con rammarico che devo comunicare che la programmazione relativa agli interventi chirurgici sino ad oggi concordate viene a essere modificata, per l'insufficiente numero di medici anestesisti, peraltro si potranno garantire soltanto le urgenze chirurgiche indifferibili». La nota sottoscritta dal direttore Giuseppe Germele.

Da sabato scatta la sospensione settimanale del medesimo responsabile del reparto di Rianimazione, per la vicenda delle mascherine non indossate regolarmente durante i turni di servizio, provvedimento adottato dalla commissione disciplinare Asrem, nell’ambito dell’inchiesta esplosa nell’autunno scorso, che vide all’opera anche il Nas di Campobasso.

Una settimana che inciderà sull’organizzazione dei turni in reparto, che già si trova in condizioni di assoluta ristrettezza. Degli otto anestesisti che c’erano in organico prima, uno si è dimesso, un altro è in ferie da lunedì scorso e di fatto si avvia alla pensione proprio dalla prossima settimana, con la sospensione di Germele sono solo 5 i medici che saranno in servizio, impossibile coprire tutti i turni.

Una situazione che acuirebbe tensioni già presenti, che sfociarono anche in un confronto con l’Asrem di mesi fa.