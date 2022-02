Primo tavolo di confronto per lo sviluppo

Termoli, Campobasso Il sistema camerale molisano per lo sviluppo infrastrutturale e la ripresa dell’economia

CAMPOBASSO. Si è svolto ieri il tavolo di confronto organizzato dalla Camera di Commercio del Molise dal titolo “Il Sistema camerale molisano per lo sviluppo infrastrutturale e la ripresa dell’economia”, primo incontro organizzato all’interno del Progetto Infrastrutture realizzato da Unioncamere e a cui l’Ente molisano ha aderito.

Il sistema camerale italiano, con la collaborazione della società in house Uniontrasporti, intende con questo progetto partecipare attivamente alla ripresa del Paese -nel post pandemia, fornendo analisi, ipotesi di intervento e contributi per sviluppare il dibattito e contribuire allo sviluppo delle reti infrastrutturali materiali e immateriali.

L’obiettivo del Progetto Infrastrutture è quello di fornire alle Governance nazionali e locali un contributo dai singoli territori per realizzare una migliore strategia sulle Infrastrutture e contribuire allo sviluppo complessivo della logistica in Italia.

L’incontro di ieri, al quale hanno partecipato esponenti delle Associazioni di categoria, imprese e Istituzioni locali, ha previsto una vivace fase di confronto a seguito dell’illustrazione di due documenti fondamentali elaborati da Uniontrasporti sulle criticità infrastrutturali della nostra regione e sui fabbisogni infrastrutturali espressi dalle imprese manifatturiere, dei trasporti e della logistica.

Numerosi gli interventi e gli spunti di riflessione emersi dai partecipanti, che hanno permesso di focalizzare l’attenzione sui deficit strutturali della regione ma soprattutto di tracciare le prime riflessioni sulle priorità urgenti per il contesto regionale, che saranno formalizzate dalla Camera di Commercio del Molise in un Libro Bianco delle infrastrutture del Molise, che verrà consegnato alle istituzioni locali come un lavoro di squadra dell’intero partenariato economico-sociale sul tema.

Molti gli argomenti affrontati: dalle priorità infrastrutturali relative alla viabilità, al potenziamento delle infrastrutture portuali sino ad arrivare all’importanza della creazione di un Avio-superficie nella regione e di una maggiore efficienza nelle risorse ad oggi impiegate nella gestione del sistema ferroviario, che ad oggi assorbe ingenti risorse economiche nonostante un’offerta di servizi per i cittadini molisani carente sotto diversi punti di vista e frammentata a causa delle numerose tratte coperte da servizi alternativi su gomma (elementi di criticità già emersi all’interno di un approfondimento sul tema esaminato dalla Giunta camerale nella seduta del 27 maggio 2021 e condiviso con l’intero Consiglio).

Al termine dell’incontro, gradito intervento dell’assessore ai Lavori Pubblici, Viabilità ed Infrastrutture della regione Molise Vincenzo Niro, che – nel ringraziare la Camera di commercio del Molise per l’importante opportunità di confronto offerta alle istituzioni e al mondo imprenditoriale – ha evidenziato quanto fatto sinora sul tema delle infrastrutture e sui prossimi interventi programmati o da programmare, rimanendo comunque disponibile ed aperto alle ulteriori sollecitazioni che arriveranno dal territorio.