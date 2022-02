Psicologo delle cure primarie, l'appello della Ruberto

TERMOLI. La necessità di cure psicologiche è ormai un dato di fatto.

Un ragazzo su 4 ha sintomi clinici di depressione, uno su 5 manifesta disturbi d’ansia.

“La pandemia ha fatto emergere la necessità di coltivare il benessere psicologico e intercettare il malessere tanto quanto il quello di natura organica; è indubbio ormai che l’accesso alle cure psicologiche deve essere il più inclusivo possibile” dichiara la dottoressa Alessandra Ruberto, Presidente dell’Ordine degli Psicologi del Molise.

“Nella nostra regione l’organico di Psicologi presente all’interno del sistema sanitario non riesce a coprire le richieste e anche il privato fa difficoltà. Molti sono i cittadini che ricorrono all’aiuto di un professionista ma che poi devono aspettare tempi lunghi di attesa o devono sospendere a causa dell’impossibilità di permettersi le cure.

Purtroppo abbiamo visto a dicembre che la proposta del bonus psicologico non è stata inserita nell’approvazione del bilancio e ci auguriamo possa essere riconsiderata, tuttavia molte regioni si stanno attivando per l’istituzione della figura dello Psicologo di base all’interno delle Asl.

Nella nostra Regione il Distretto sanitario è gravemente sotto organico. Sarebbe opportuno investire risorse economiche al fine di garantire a tutta la popolazione molisana il diritto costituzionale alla salute; istituire la figura dello psicologo di base permetterebbe di intercettare il malessere in tempi sicuramente più veloci e indirizzare laddove necessario a delle cure tempestive spesso risolutive; l’intercettare i disagi in tempi consoni permetterebbe un grande risparmio sulla spesa sanitaria oltre che sul Pil se si considerano le assenze dal lavoro per patologie psicologiche; il mio invito pertanto è alla politica tutta affinché si possa istituire un Tavolo Regionale per approfondire la questione dello Psicologo delle Cure Primarie e permettere anche ai cittadini molisani, così come accaduto in Campania, Lombardia, Toscana e come sta accadendo in altre regioni, di accedere a dei servizi sanitari che possano essere efficaci e inclusivi.”

Questo l’appello della Presidente dell’Ordine degli Psicologi Molisani a tutte le forze politiche.