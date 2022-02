Vinse il concorso per comandante dei Vigili nel 2009, chiede maxi risarcimento

TERMOLI. Periodo di grande conflittualità legale tra Tar e giudice del lavoro al Comune di Termoli. Anche l’incarico di comandante della Polizia municipale non trova pace.

Lo scorso 17 gennaio il dottor Antonio Valente, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Spagnuolo e Valentina Crescia del Foro di Pescara, esponendo di aver partecipato al concorso per titoli ed esami per la copertura di un posto di dirigente della polizia municipale – comandante ed esserne risultato vincitore e di aver impugnato dinanzi al Tar Molise la revoca in autotutela della procedura, disposta dal Comune di Termoli, allo scopo di ovviare a un incipiente contenzioso giurisdizionale determinato dalla mancata previsione, nel bando di concorso, dei requisiti del diploma di laurea e dell’esperienza quinquennale per l’accesso alla figura apicale, con delibera di giunta n.411 del 13.12.2011, unitamente ai pareri favorevoli del dirigente dell’Ufficio legale del Comune di Termoli prot. n.3858 del 08/02/2011 e del 25/11/2011 e di ogni altro atto connesso e consequenziale ed accolto dalla sentenza n.783/2012, divenuta definitiva in seguito alla perenzione del giudizio di appello proposto dall’Ente dinanzi al Consiglio di Stato disposta con decreto notificato il 21/03/2018, nonostante l’ente abbia revocato la procedura di selezione per la copertura di un posto di Dirigente della Polizia Municipale disposto con determinazione n. 2644 del 31.12.2020, ritenendo in diritto la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, sussistente il diritto all’assunzione, non reputando efficaci le convocazioni per l’assunzione in servizio dallo stesso ricevute nei mesi di ottobre e novembre 2014, ritenendo la pendenza del giudizio di appello condizione ostativa alla manifestazione di valido consenso, avanzando istanza risarcitoria per il danno patrimoniale derivante dalla mancata percezione del trattamento economico dirigenziale, anche per perdita di chance, unitamente ai danni non patrimoniali, e retribuzioni dirigenziale, ha chiesto al Giudice del Lavoro del Tribunale di Larino l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all’assunzione quale Dirigente - Comandante della Polizia Municipale del Comune di Termoli e, per l’effetto, condannare il Comune di Termoli alla costituzione di un rapporto dirigenziale a tempo indeterminato in favore del dottor Antonio Valente, nel ruolo di Comandante della Polizia Municipale, con decorrenza giuridica ed economica dalla data del 22.12.2009 di approvazione – con determinazione dirigenziale n.323 del 22.12.2009 – della graduatoria finale e di proclamazione del vincitore della selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di n.1 posto di dirigente Polizia Municipale - Comandante, indetto dal Comune di Termoli giusta determinazione dirigenziale n. 1434 del 16.11.2007, ovvero dalla data di messa a diposizione della prestazione lavorativa giusta nota del 23.03.2010 con la conseguente ricostruzione della carriera e dei relativi profili retributivi, contributivi, previdenziali e dei connessi e conseguenti scatti di anzianità e di progressione di carriera; 2) per effetto dell’accoglimento della domanda sub n. 1), condannare il Comune di Termoli, in persona del legale rappresentante al risarcimento dei danni in favore del dottor Antonio Valente per l’inadempimento da ritardata assunzione quale Dirigente Polizia Municipale - Comandante, pari alla somma di euro 608.846,40– ovvero di quella maggiore o minore accertata all’esito del giudizio – di cui: euro 558.846,40 (quantificate al 30.11.2021), oltre alle somme dovute a titolo di retribuzione di posizione e di premio di risultato, da quantificarsi all’esito del presente giudizio, il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione dalla data del 22.12.2009 sino al soddisfo ed oltre alle ulteriori somme eventualmente dovute prima del 1°.01.2010 e dopo il 30.11.2021 sino alla stipula del contratto, il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria dal 22.12.2009 sino al soddisfo; 50.000 euro, dovute quale danno da perdita di chance e danno alla carriera lavorativa per ritardata assunzione; oltre alle somme dovute a titolo di contribuzione da versarsi in favore dell’istituto previdenziale e quantificate in euro 123.832,79, ovvero nella somma maggiore o minore quantificata all’esito del giudizio; 3) in subordine, nella denegata ipotesi di non accoglimento delle domande sub numeri 1) e 2), condannare il Comune di Termoli, al risarcimento dei danni in favore del dottor Antonio Valente per l’inadempimento da omessa e mancata assunzione quale Dirigente Polizia Municipale – Comandante e per perdita di chance, pari alla somma di euro 708.846,40, ovvero di quella maggiore o minore accertata all’esito del giudizio – di cui: - €. 558.846,40 (quantificate al 30.11.2021), oltre alle somme dovute a titolo di retribuzione di posizione e di premio di risultato, da quantificarsi all’esito del presente giudizio, il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione dalla data del 22.12.2009 sino al soddisfo ed oltre alle ulteriori somme eventualmente dovute prima del 1°.01.2010 e dopo il 30.11.2021 sino alla stipula del contratto, il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria dal 22.12.2009 sino al soddisfo; - euro 150.000, dovute quale danno da perdita di chance e danno alla carriera lavorativa per omessa e/o mancata assunzione; 4) condannare, in ogni caso, il Comune di Termoli, al pagamento in favore del ricorrente, dell’ulteriore somma di euro 100.000 a titolo di risarcimento del danno morale, professionale, all’immagine ed alla dignità personale subita dal ricorrente per effetto della mancata e ritardata assunzione a Dirigente di Polizia Municipale del Comune di Termoli, ovvero della diversa somma da determinarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto sino al soddisfo; 5) Con vittoria di spese e competenze di giudizio”; con decreto di fissazione udienza del 7 gennaio il Giudice del Lavoro del Tribunale di Larino ha disposto la comparizione delle parti all’udienza del 12 luglio 2022, alle ore 12.30. L’amministrazione comunale, con la delibera di autorizzazione alla costituzione in giudizio, ha incaricato della difesa l’avvocato Gaetano Caterina.