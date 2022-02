«Grazie a medici e infermieri del San Timoteo»

TERMOLI. Arrivano dall'ingegner Antonella Occhionero una testimonianza di stima e un ringraziamento ai medici e operatori sanitari dell'ospedale San Timoteo.

«Il mio grazie va ai medici del reparto del Pronto Soccorso di Termoli, in particolare al primario Nicola Rocchia, al dottor Tito Santoro e alla dottoressa Paola Tartaglione, nonché al reparto di Ginecologia e in particolare al dottor Pierluigi Cariello e all’allergologa dottoressa Marialaura De Cristofaro per la competenza, la professionalità, lo scrupolo e l’attenzione rivolta ai pazienti e alle loro problematiche uniti a tanta umanità e comprensione della sofferenza altrui.

Un ringraziamento particolare va anche all’infermiera Monica Capozzi per la bravura, la gentilezza, l’attenzione, il garbo nel trattare il paziente e a tutto il personale infermieristico e ospedaliero. Questi reparti, ben guidati e organizzati, grazie ai medici e agli infermieri che vi operano, rappresentano il fiore all’occhiello dell’ospedale termolese e vere eccellenze del territorio bassomolisano.

Il diritto alle cure,che viene garantito dalla sanità pubblica italiana e che spesso diamo per scontato, va difeso e tutelato, assolutamente preteso da noi cittadini. Per quanto utile e prezioso, il contributo della sanità privata mai dovrà e potrà sostituirsi al servizio pubblico, essenziale, H24 e accessibile a tutti, non solo ai più facoltosi... Perché tutti hanno diritto alle cure!

Un plauso sincero e incondizionato a questi professioni e a tutti i medici che lavorano ogni giorno, con fatica, passione e abnegazione, a contatto con la sofferenza, in tante situazioni complicate da un’utenza sempre più ampia e servizi e reparti invece sempre più poveri, scarso personale e difficoltà di ogni genere, esasperate ultimamente anche dalla pandemia, tasselli tutti questi che li espongono persino a moltissimi rischi non solo professionali ma finanche personali.

E infine, ma non per ultimo, mi preme fare un sentito appello all’intera classe politica locale e regionale affinchè il lavoro irrinunciabile di questi autentici professionisti a servizio della nostra salute non venga svilito da una programmazione superficiale e approssimata dettata solo da logiche economiche e politiche e spesso ben lontana dal bene del cittadino ma che piuttosto viri al potenziamento e all’innovazione dell’ospedale di Termoli che lo renderebbero ancora di più un faro luminoso di una sanità di eccellenza».