Piano regolatore portuale, approvato lo studio di fattibilità

TERMOLI. Lo sviluppo della città di Termoli, della costa molisana e anche della regione non può non passare attraverso il porto. Negli ultimi anni, dall’avvio del nuovo Prp, il piano regolatore portuale, quindi la sottoscrizione del Cis, che prevedeva investimenti ingenti sullo scalo marittimo, la scelta della Zes Adriatica con la Puglia e quindi l’iter per aderire all’Autorità di sistema portuale del Mare adriatico meridionale, di passi ne sono stati fatti, ma qual è lo stato dell’arte del futuro porto di Termoli? In sede di Conferenza Unificata delle Regioni e Provincie autonome, del 4 agosto 2021, è stata sancita l’intesa, per la realizzazione delle opere infrastrutturali previste dal vigente Piano regolatore portuale di

Termoli, nel limite massimo di 30 milioni di euro e una volta conclusa l’integrazione nell’Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale entro il 31 ottobre 2021. Il Governo si è impegnato, a definire con la Regione Molise, qualora entro il 31 ottobre scorso, non si fosse ancora perfezionato il procedimento di inserimento del Porto di Termoli nell'A.d.S.P. del Mare Adriatico Meridionale, le modalità di finanziamento del progetto, nel limite massimo di 30 milioni di euro, corredato del parere della Adsp del Mare adriatico Meridionale sulla compatibilità dello stesso con la pianificazione strategica dell’Autorità”.

Si è poi ravvisata la necessità di procedere preliminarmente all’acquisizione di un “progetto di fattibilità tecnico economica” (preliminare) della Seconda Fase del primo intervento funzionale. La Regione ha provveduto ad invitare l’operatore economico Idrotec s.r.l. di Milano. Nelle more della stipula dello stesso disciplinare, ai fini della successiva trasmissione all’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale per l’espressione del parere da parte della medesima Adsp, sulla compatibilità dello stesso con la pianificazione strategica dell’Autorità, al fine di accedere al finanziamento, lo scorso 28 ottobre, è stato ritenuto che la programmazione fosse coerente con le linee strutturali dalla pianificazione strategica dell’Adsp come da ultimo tratteggiate nel proprio Documento di Pianificazione Strategica di Sistema Portuale.

Lo scorso 6 dicembre il segretario generale del Consiglio regionale ha trasmesso la deliberazione del Consiglio Regionale n. 157 del 16.11.2021 concernente la condivisione a richiedere l’inserimento del Porto di Termoli all’interno dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale. Infine, è stato approvato il certificato di regolare esecuzione del servizio di redazione del “Progetto di fattibilità tecnico-economica” della Seconda Fase del Primo Intervento Funzionale del PRP del Porto di Termoli ed il relativo “Progetto di fattibilità tecnico-economica”, provvedimento dello scorso 25 gennaio. La Idrotec aveva ricevuto l’affidamento con un ribasso a centomila euro per l’incarico professionale.