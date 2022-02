Nicola Rocchia diventa primario al Cardarelli

TERMOLI. Il primario del Pronto soccorso di Termoli, Nicola Rocchia, ha vinto il concorso di primariato all'ospedale Cardarelli di Campobasso.

La procedura amministrativa era stata bandita tre anni fa, in tempi non sospetti, ben prima della pandemia. Vi parteciparono una decina di medici con titoli idonei al posto che veniva messo a bando dall'Asrem. A quei tempi, secondo quanto si diceva, in pole position c'era un altro dottore, ma tre anni sono lunghi e molta acqua è scorsa sotto i ponti.

Nel gennaio scorso il concorso è stato perfezionato, con la commissione che ha convocato i candidati.

Il dottor Nicola Rocchia ha prevalso su otto proposte nel loro complesso.

L'abbiamo sentito questa mattina e al di là dell'inevitabile soddisfazione professionale, per la sfida che lo attenderà nella divisione di emergenza e medicina d'urgenza dell'ospedale regionale, identificato come Hub e unica Dea di 2^ livello nel Molise, ma certamente il suo pensiero non abbandona l'ospedale San Timoteo di Termoli.

Per adesso, caro dottor Rocchia, a nome di tutti i termolesi (ci arroghiamo questo diritto) e dei residenti del basso Molise, in bocca al lupo sincero.