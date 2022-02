Solo acquisti necessari, anche se il sole bacia la prima fiera dell'anno

TERMOLI. Primo sabato di fiera del 2022. Proprio in questa bellissima giornata più primaverile, che invernale, noi di Termolionline abbiamo fatto un giro per la fiera, per sentire gli ambulanti e tirare una somma su questo primo sabato di fiera del mese di febbraio. Una giornata, come ci ha spiegato Angelo Gioia, un po’ complicata dal punto di vista della vendita. Il risultato è probabilmente frutto anche di questo biennio difficile, dei rincari sulle bollette e anche della paura che la pandemia ha lasciato inevitabilmente nelle nostre vite e nella nostra quotidianità.

Paradossalmente come ci ha raccontato Angelo, la fiera di gennaio -che è stata anticipata al 27 dicembre- ha avuto molto più successo di quella odierna. Sarà stato anche per il periodo natalizio che inevitabilmente porta sempre la collettività all’acquisto. Questa volta, invece, per il mese di febbraio si è puntato molto il dito sul necessario, si sono fatti acquisti utili, ciò che necessariamente può servire nella vita di tutti i giorni, lasciando da parte il cosiddetto superfluo.

Anna Rita e Angelo, che hanno un altro stand sia alla fiera, che al mercato del martedì nel quartiere Sant’Alfonso ci hanno raccontato che la vendita è stata discreta, un po’ lenta, ma comunque come giornata tracciando una linea è stata una mattinata non totalmente negativa. Il signor Guido e i suoi collaboratori invece hanno detto che nonostante sia stata una bellissima giornata dal punto di vista climatico, purtroppo la vendita non è andata bene. Anche perché la pandemia ha avuto il suo impatto negativo su tutto e tutti.

Abbiamo incontrato nel nostro giro in tarda mattinata tante persone, quindi c’è stata una buona partecipazione a questa fiera, che ci auguriamo possa essere solo l’inizio -dato che si andrà incontro alla primavera- di un miglioramento non soltanto delle condizioni climatiche, ma anche degli acquisti, lasciandoci così alle spalle il virus e il timore pregnante che lo stesso ha portato con sé.

Aprendo così un nuovo orizzonte e migliore anche per la categoria del commercio ambulante.

