Simboli del passato rimossi, la memoria storica

TERMOLI. Devo alla sensibilità di due amici, da anni impegnati a portare alla luce eventi, fatti e persone dai giornali molisani risalenti anche a più di un secolo fa, la copia di un articolo pubblicato il 5 ottobre 1905 su la Provincia di Molise a firma di Attilio Giambarba, del tutto attuale malgrado sia trascorso più di un secolo.

L’Autore, dopo avere descritto la barbara uccisione di Basso Maria e Federico Brigida e di altri sodali la cui unica aspirazione era il miglioramento delle condizioni di buona parte del popolo termolese, nel rilevare la mancanza di una lapide con i nomi dei martiri ai piedi della torre del Mulino a Vento scriveva: «Come volete che essi (i giovani) sappiano dei Fratelli Brigida se dall’indecente tumulo non si rileva una lapide, un’iscrizione, un nome? Come possono essi credere che sono martiri quelli che dormono sotto il mucchio di pietre attualmente adibito ad orinatoio pubblico? Quel tumulo si sarebbe dovuto mutare in un monumento marmoreo» per tenere «viva negli adulti la memoria dei martiri termolesi …»: come a dire l’importanza di ricordare il valore passato.

Il simbolico frammento che rimaneva del tragico evento del 1799 è stato oscurato almeno da un paio di decenni: l’umiliante riduzione della Torre infatti, inglobata da alcuni palazzi, e solo, può essere constatata soltanto da chi attraversa a piedi Via di Rio Vivo.

Se qualcuno ha pensato o detto che trattasi di un valore storico insignificante ha ragione se lo ha collocato nell’ampio contesto della Storia nazionale, ma torto se non ne ha legato il valore simbolico al piccolo paese sul quale si erano abbattute, per quanto di riflesso, le conseguenze della proclamazione della Repubblica Napoletana. Inoltre sarebbe bene non dimenticare la provocazione sia storica che architettonica arrecata all’Orfanotrofio-Educandato “Gesù e Maria”, versante porto, dal vistoso accesso in elementi di ferro zincato.

La sorte non è stata generosa neppure verso quello che fu, dagli anni venti del secolo scorso, lo storico Teatro e poi Cinema Adriatico: dalle compagnie teatrali, al cinema muto e ai film sonori in uno dei quali, Polvere di Stelle, un impresario propone ad Alberto Sordi e Monica Vitti (alla quale va un sincero ricordo) degli spettacoli a Termoli. È questa la prova della presenza dell’Adriatico nella lista delle Compagnie viaggianti analoghe ai Carri di Tespi.

Il declino iniziato al subentrare degli gli Anni Sessanta ha superato ogni immaginazione sino a diventare, per i turisti che frequentano Termoli con una certa assiduità, un simbolo che si aggiunge al Castello e alla Cattedrale ma in negativo.

Se la Torre è nascosta, l’Adriatico è invece visibilissimo e chiunque viene in questa nostra Città, anche per andare una sola giornata al mare, vi si imbatte e, ovviamente, si pone qualche domanda.

Le ragioni che tengono ancora in piedi quello che resta della solido fabbricato o che ne prevedono un parziale o totale recupero sono ignote e del tutto sconosciuto rimane per molti il suo passato che riporta alla mente dei termolesi non soltanto il film Nuovo Cinema Paradiso, ma anche il Caffè Bellavista di Guglielmo Trivelli, aperto sull’adiacente Piazza Sant’Antonio e sul mare e all’inizio di Via Cristoforo Colombo l’estiva fabbrica di gassose delle sorelle Barone e i magazzini dei De Felice, che inviavano casse di pesce anche a Roma, e quello di una cooperativa di pescatori dai termolesi nota come ‘a sociä’ (la società).

Di quella struttura non rimane altro che la fatiscenza di un rudere risparmiata agli occhi del passante da uno sterminato lenzuolo verde, il colore della speranza alla quale ci si affida per il futuro.

Antonio Smargiassi

Storico Termolese e Scrittore