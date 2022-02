Bollo scaduto da oltre tre anni, come stanno le cose

L'Aci, che, incongruamente, in luogo di difendere - come per Statuto - gli automobilisti, si 'allena' periodicamente a 'sollecitarli', dal punto di vista tributario, si era già occupato del cosiddetto “bollo” (non versato) a causa degli eventi sismici registrati nel “cratere” nell'anno 2002. Nell’estate del 2009 un provvedimento statale abbatté al 40% le tasse automobilistiche dovute 'ope legis' (31.X.2002-30.VI.2008), se non corrisposte a causa del terremoto. Lo scopo era quello di rendere un beneficio ai residenti nel cratère ed a quelli che, seppure per un periodo inferiore, avessero fruito delle agevolazioni previste dal Dpcm-Berlusconi. Per la residua quota dovuta, i debitori avrebbero potuto provvedere all'estinzione rateizzando l'importo in 120 rate. A mezzo stampa, l’assessorato aveva precisao che chi avesse corrisposto la tassa per intero, avrebbe avuto diritto al rimborso del 60% conferito in più. Però chi avesse ricercato nella deliberazione n. 668/2009 tracce di questo 'annuncio' non ne avrebbe trovate. Oggi la storia si ripete. Perciò, preso atto del lungo lasso di tempo trascorso, viene da fare riflettere in ordine ai termini di perenzione che la legge fissa in materia di tassa di possesso di un autoveicolo.

I Giudici della Commissione tributaria del Lazio avevano già avuto occasione di riconfermare che, in forza della legge, i termini di decadenza per la riscossione della tassa di proprietà degli autoveicoli si prescrivono dopo 3 anni. Sin dal 1993, gli importi della “bollo" erano stati destinati alle casse regionali per tutti gli enti a Statuto ordinario mentre per quelli a Statuto speciale, era rimasta un tributo erariale. Occorre aggiungere che la legge n. 60/1986 aveva stabilito che il termine utile per il recupero era (ed è) triennale; e che solo entro il medesimo lasso di tempo poteva essere fatto valere l’eventuale diritto al ristoro. Or bene, sulla scorta della gerarchia delle fonti, il suddetto principio (fissato dal legislatore nazionale) vieta alle Regioni (ed ancor più a chi esige il tributo, fingendo di non sapere) di prorogare il termine triennale con proprie leggi. Lo aveva confermato pure la I Sezione civile della Corte di Cassazione con una sentenza del 1997. Dal canto suo, con maggiore autorità, la Corte costituzionale aveva sempre intimato l’alt alle leggi regionali di proroga partorite qua e là, ritenendo – tra le altre - costituzionalmente illegittima quella della Campania secondo cui sarebbe stato possibile prorogare al 31 dicembre 2003 il termine scadente il 31 dicembre 2002 per il recupero delle tasse automobilistiche dovute per l’anno 1999. Tutto questo deriva da una motivazione desumibile ‘a priori’. In effetti, il legislatore statale, quando aveva attribuito alle Regioni il gettito della tassa di proprietà dei veicolo (concedendo agli organi competenti di ciascuna di esse un limitato potere di variazione dell'importo originariamente stabilito nonché la facoltà di delineare l'attività amministrativa relativa alla riscossione ed al recupero della tassa stessa), sostanzialmente non aveva mutato gli altri elementi costitutivi della disciplina del tributo che non è “proprio” delle Regioni, dal momento che solo l'importo della tassa è stata "attribuita" senza che questi enti sovraordinati possano stabilire altro dal momento che non hanno competenza sull'istituto del tributo.

Tutto ciò posto, va riconfermata, raccomandando ai destinatari della pretesa di respingere formalmente ogni richiesta 'a contrariis', la tesi per cui ogni “bollo”, a termine triennale scaduto, non può essere recuperato per il tràmite dell'Aci. Insomma le regole non possono essere cambiate (seppure con la silente 'copertura' della Regione) per procedere al recupero di debiti irripetibili nei fatti, per di più infastidendo un automobilista (che l'Aci dovrebbe invece tutelare), costringendolo a rivolgersi ai giudici della Commissione tributaria con la minaccia incombente di 'fermargli' la circolazione dell'autoveicolo.

Claudio de Luca