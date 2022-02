Piccoli tribunali, «Non sguarniamo il territorio, sono baluardi rispetto alla criminalità»

Intervista all'avvocato Oreste Campopiano

TERMOLI. La criminalità organizzata si dirige sempre più verso Nord, aggredendo territori economicamente appetibili, dove poter riciclare i proventi delle molteplici attività illegali. Basterebbe questa ragione per frenare lo slancio verso la soppressione dei cosiddetti Tribunali minori, come sta accadendo a Vasto, come è sempre stato paventato anche per Larino.

Motivi che hanno portato ad auscultare l’opinione del presidente del Consiglio dell’ordine degli avvocati del foro frentano, Oreste Campopiano.

Tanti sono i professionisti del basso Molise che operano anche nel tribunale abruzzese, distante poche decine di chilometri, lungo un tratto di costa che va da Foggia a Pescara, col solo presidio giudiziario di Larino (da sempre ballerino, appunto).