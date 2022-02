Collegherà Termoli alle Isole Tremiti: arrivata in porto la Santa Lucia

TERMOLI. Avevamo anticipato la scorsa settimana l’imminente staffetta tra la storica motonave Isola di Capraia e il nuovo traghetto della Navigazione libera del golfo, che dal primo luglio scorso ha acquisito la tratta in continuità marittima del collegamento tra il porto di Termoli e le Isole Tremiti.

Da allora fino a oggi l’Isola di Capraia (di proprietà del gruppo Tirrenia-Cin) era stato utilizzato in modalità charter dall’armatore campano. Nel frattempo, la motonave è stata venduta all’asta e la Nlg ha acquistato il traghetto destinato a sostituirla, che ha fatto il suo ingresso al porto di Termoli oggi alle 13.30.

Il catamarano si chiama Santa Lucia, appunto di proprietà della famiglia Aponte, titolare della Navigazione Libera del Golfo.

Si chiama Santa Lucia in onore della prima nave della Nlg, che iniziò la spola tra Termoli e Tremiti, la Santa Lucia Luntana, che partì per il suo primo viaggio verso le Diomedee nel 1972, giusto 50 anni fa, per questo importante traguardo la compagnia ha voluto ricordare quella nave.

Il Catamarano appena arrivato, prima di cominciare il servizio attivo, avrà delle pratiche burocratiche da smaltire, poi dovrà fare delle prove di attracco alle Isole Tremiti e anche qualche lavoro di manutenzione e se non ci saranno ritardi ci assicurano massimo un mese e mezzo, l’imbarcazione potrà iniziare la corsa verso l’arcipelago foggiano.

La stessa è in grado di portare 550 passeggeri a bordo e 50 veicoli, è lunga 58 metri, larga metri 16,50, la sua stazza è di 2312 tonnellate e viaggia ad una velocità di 30 nodi.

Il comandante si chiama Massimo Lauro, nome importante a Napoli.

L’armatore Bruno Aponte iniziò a lavorare con la prima Santa Lucia Luntana proprio qui 50 anni fa , poi una volta sbarcato con la sua famiglia divenne armatore della Nlg. Flotta legata alla Msc Crociere. Allora a questo nuovo natante ai suoi armatori, il comandante e tutto l’equipaggio come si dice in questi casi: “Buon vento Santa Lucia”.

Galleria fotografica