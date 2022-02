Emodinamica, depositata relazione al Tar

TERMOLI. I problemi restano, oggi è stata chiusa (fino a domattina) 24 ore, lo stesso mercoledì e poi sabato sera. Parliamo del servizio di Emodinamica all’ospedale San Timoteo, come se non bastassero anche gli stop all’attività operatoria. Se ci avessero proposto una scommessa, l’avremmo vinta. La relazione dell’Asrem sulla vicenda di Emodinamica, chiesta con scadenza 45 giorni dalla notifica dell’ordinanza del Tar Molise dopo la camera di consiglio del 15 dicembre scorso, ha ricalcato pedissequamente il contenuto della determina del 31 dicembre scorso, con cui l’Asrem ha cristallizzato la problematica relativa alla carenza di medici e infermieri fino al giugno prossimo, proprio quando si discuterà il ricorso degli amministratori di centrodestra e dell’associazione Cuore molisano. La relazione è stata depositata, a firma del manager Asrem Oreste Florenzano e della direttrice sanitaria Evelina Gollo, proprio lunedì scorso, 31 gennaio. Otto pagine, di cui proponiamo i quesiti finali, unico materiale inedito.

L’Asrem evidenzia che mancano 2 emodinamisti su 4, quindi il 50% del personale medico necessario a garantire continuità nel servizio. Sulle cause che hanno determinato le criticità organizzative relative alla copertura dei turni di reperibilità e alla carenza di personale medico, l’Asrem risponde che «La causa che determina la criticità riscontrata è ascrivibile alla carenza di personale, dovuta a oltre 12 anni di blocco del turnover del personale cessato dal servizio, a cui si è cercato di far fronte con l’attuazione di numerose procedure concorsuali. I giudici del Tar Molise hanno chiesto anche quali siano state le misure organizzative e di medio e lungo periodo approntate o programmate per fronteggiare le criticità. Qui, Florenzano e Gollo citano proprio l’organizzazione adottata con l'atto deliberativo 1.663 del 31/12/2021, che prevede il pieno funzionamento della rete hub e spoke assicurando - in conformità a quanto previsto in precedenza - il servizio di emodinamica H/24 e 7 giorni su 7 presso la struttura complessa di Cardiologia del Cardarelli di Campobasso. «Tale servizio - dove sono presenti 4 cardiologi emodinamisti – è in grado soddisfare le richieste di procedure di emodinamica urgenti per tutto il territorio regionale in conformità alla legislazione nazionale e regionale – spiegano i vertici Asrem - nonché alle linee guida nazionali. A ciò si unisca che la presenza della cardiochirurgia presso il Gemelli Molise - parte della rete cardiologica della Regione Molise - poco distante dal presidio Cardarelli, rappresenta un valore aggiunto per quanto attiene alla sicurezza del paziente, come ad esempio la disponibilità di attivare l’utilizzo dell'ossigenazione extracorporea a membrana [Ecmo] in presenza di possibili complicanze derivabili dalle procedure interventistiche». Il Tar ha anche sollecitato l’Asrem a rispondere al quesito se siano previste o programmate procedure assunzionali di personale medico utilizzabile per assicurare la copertura della reperibilità nell’emodinamica del San Timoteo e, in ogni caso, quale sia il preciso stato di avanzamento di quelle già in corso. Sul punto, l’Asrem risponde che la specializzazione in Cardiologia non comporta di per sé la precipua competenza in emodinamica, che si acquisisce con specifica ulteriore formazione, data la particolarità e complessità delle tecniche interventistiche da porre in essere. «Oltre ad avere espletato numerose procedure, ha in corso la seguente procedura: concorso a tempo indeterminato delibera n. 975/2021 (in itinere), che vedrà la conclusione presumibilmente nel mese di marzo 2022 per 5 posti (che potrà essere utilizzato, in presenza di idonea graduatoria, per la copertura di 6 cardiologi e 10 emodinamisti in applicazione del piano dei fabbisogni 2021-2023, approvato con il successivo atto deliberativo n. 1087 del 17/09/2021, in attesa di approvazione della struttura commissariale regionale per l'attuazione del piano di rientro dai debiti sanitari.

Quinto quesito relativo: se siano previste o programmate procedure di mobilità o trasferimento, personale già dipendente del servizio sanitario, da altre strutture regionali al San Timoteo. Qui, Florenzano e Gollo evidenziano che «Occorre specificare che le dotazioni di dirigenti medici cardiologi attualmente in servizio non consentono di operare trasferimenti tra le strutture aziendali, in quanto operando diversamente renderebbe nulla la funzionalità dell'Hub Cardarelli (in pregiudizio dell'intera collettività regionale, con grave e irreparabile nocumento del funzionamento della rete hub e spoke) o dell'altra struttura spoke operante a Isernia».

Infine, quali percorsi alternativi di assistenza e cura dei pazienti effettivamente offerti all'utenza durante le fasce orarie e le giornate in cui è programmata la sospensione della reperibilità presso il servizio di Emodinamica al San Timoteo. Per l'Asrem, «In coerenza con il vigente Atto Aziendale e con quanto definito negli atti di programmazione regionale delle reti tempo dipendenti (tra cui in particolare, il Decreto del Commissario ad Acta n. 47 del 2017), per le emergenze cardiologiche è prevista la centralizzazione primaria tramite il coordinamento tra il sistema 118 e la Cardiologia di Campobasso, già attiva come centro di ricezione attraverso un percorso definito stesso atto. La medesima rete tiene conto dei bacini di utenza e delle condizioni oro-geografiche della regione, della viabilità e dei relativi tempi di percorrenza verso l'ospedale Hub, situato in una posizione baricentrica rispetto al territorio regionale.

Con tale strutturazione si realizza, per le reti di patologia tempo-dipendente, le cosiddette urgenze, l'anticipazione diagnostico-terapeutica dei pazienti in guisa da inviarli con immediatezza all'Hub di Campobasso. Le strutture spoke garantiscono, viceversa, i percorsi di assistenza e cura per le procedure emodinamiche non urgenti e quindi programmabili con le risorse a disposizione, secondo una turnistica definita dai rispettivi responsabili.