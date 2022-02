Alberto Montano ricorda Antonino Maj

TERMOLI. Anche l'ex sindaco di allora, Alberto Montano, ha voluto ricordare Antonino Maj, che era stato a lungo il suo vice in quel mandato, dal dicembre 1997 al 2000.

«Ci sono persone che quando le incontri divengono parte profonda del tuo vissuto, tale è il segno e l’arricchimento che producono con la loro cultura, la loro nobiltà d’animo, il loro spirito arguto. Antonino Maj era una di queste persone. Ingegnere, imprenditore, impegnato nel sociale, amante dell’arte in generale, della pittura in particolare, appassionato di musica classica, oratore dalla parola colta ed elegante, con lui ho condiviso una stagione di entusiasmo e volontà di cambiamento nel modo di amministrare il nostro Comune.

Tante le iniziative culturali che assumemmo insieme in Giunta Comunale, grazie al suo sprone costante: dal rilancio del premio Termoli d’arte contemporanea, alla sistemazione del catalogo delle opere pittoriche custodite, alle iniziative musicali del Termoli Jazz Podium, dei concerti di musica classica, di orchestre e fanfare, del premio di scultura da cui derivano le tante opere che possiamo ammirare sistemate oggi in spazi e giardini della nostra città. Bellissima fu la sistemazione del sottopasso Magellano con i suoi tristi muri grigi di cemento armato trasformati in un suggestivo e rasserenante trompe-l’oeil e di cui purtroppo poco oggi rimane visibile. Un amico sincero, un uomo d’altri tempi, da custodire per sempre nei ricordi buoni della vita e della storia della nostra comunità. Grazie caro Antonino, ti sia lieve questo passaggio».

I funerali hanno luogo domani pomeriggio, mercoledì 9 febbraio, alle 15.30, nella chiesa di San Timoteo.

