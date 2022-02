"Scusi, ma Lei ha fatto il 'booster'?"

"Scusi, ma Lei ha fatto il 'booster'?". A sentire questo termine, almeno sui due piedi, sono in tanti a rimanere intedetti. Di che si tratta? Se lo domanda non solo l'inclita quand'anche il colto! L'anglofilo parla della macchina, a motore ausiliario, di taluni apparecchi? Si riferisce alla pompa ausiliaria, per la circolazione dell'acqua, in alcuni impianti termici? Allude ad un dispositivo elettronico per alimentare la tensione o ad un razzo usato per accelerare il decollo degli aeromobili o, magari, del primo stadio dei missili a più stadi? Calma! Nomina in tal modo solo un'iniezione: quella per la terza dose di vaccino anti-Covid. In sostanza quella che, prima, nell'uso comune, sarebbe stato il 'richiamo'.

Tocchiamo, così, con mano, che la pandemìa da Covid ha provocato anche danni linguistici, con una diffusione di parole inglesi che, mal pronunciate e spesso peggio capite (o fraintese), sono entrate nell’uso, attraverso i mezzi di informazione ed i 'social'. Il fatto è che questi termini, diffusi purtroppo anche dai personaggi delle Istituzioni, non sono compresi da un grandissimo numero di cittadini italiani e possono provocare disorientamento ed equivoci pericolosi in una materia delicata quale quella della salute. Ma non è solo il virus il responsabile di questa invasione di termini stranieri. Si dice che la nostra sia una lingua maltrattata e che negli ultimi decenni si sia assistito alla scomparsa di troppe parole ed all'aggiunta di altre che hanno radici straniere. L'italiano è obiettivamente una lingua condivisa, usata, parlata, finalmente da tutti, mentre i dialetti sono diventati marginali. Più una lingua viene utilizzata più questa cresce, si modifica, si plasma. Il mondo che racconta oggi - non dobbiamo dimenticarlo - è un mondo globalizzato.

Purtroppo ciò che guasta è che i termini stranieri vengono propagati per pigrizia, per inerzia o per desiderio di esibizione. Sarebbe sufficiente dire (e scrivere) “confinamento” invece di “lockdown”, “goccioline” e non “droplets”, “focolaio” e non “cluster”, “distanza fisica” e non “social distancing”, “lavoro agile” e non “smart working”, “passaporto vaccinale” o “passaporto verde” oppure “certificato Covid” anziché “green pass” e “richiamo” per“booster”.

Eppure abbiamo una bellissima lingua, ragion per cui è inutile usare parole straniere quando ce ne sono di italiane; soprattutto ve n'è di 'finte' che - di inglese - hanno solo l'aspetto e non un riscontro vero nell’uso degli anglofoni . E' il caso del ‘green pass’, privo di circolazione in Usa e in Gran Bretagna e priva di ufficialità nell’Europa unita dove si chiama 'Digital Covid certificate'. Diverso il caso di parole come “droplet” e “booster, inizialmente ignote alla maggior parte degli Italiani; e, probabilmente, ora note, sì, ma in maniera superficiale: non tutti saprebbero spiegarne esattamente il significato, che viene ricavato in maniera approssimativa in base al contesto. Si pensi all’abuso di ‘food & drink’ in tutte le occasioni; al fatto che gli animali domestici sono tutti ‘pet’ e mangiano solo ‘pet-food’; e che alcune catene commerciali, anche nella loro pubblicità, non dicono più di gestire ‘negozi’, ma ‘stores'.

Claudio de Luca