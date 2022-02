Ultrasonografia polmonare, focus con Ordine dei Medici

CAMPOBASSO. Un “Corso Base di Ultrasonografia nella Insufficienza Respiratoria Acuta si terrà sabato 12 febbraio a Campobasso nell'auditorium dell’ex Onmi, in via Milano 15 a partire dalle ore 8.30. Corso di grande attualità legato all’emergenza Covid-19.

L’evento formativo è organizzato dall’Ordine dei Medici della provincia di Campobasso, responsabile scientifico dottor Licio Iacobucci, direttore f.r. di Radiodiagnostica dell’ospedale Cardarelli di Campobasso. Accreditato per 100 medici-chirurghi.

L’Ultrasonografia polmonare è un esame cosiddetto fast, veloce, che non deve durare più di tre minuti, con elevata sensibilità, per e patologie polmonari che pertanto alla insufficienza respiratoria acuta, come la polmonite, il pneumotorace, i versamenti pleurici e l’insufficienza cardiaca, in modo da attuare rapidamente il protocollo terapeutico adeguato ed evitare per quanto possibile l’insorgenza di una insufficienza respiratoria acuta.

Si auspica che questa metodica diventi sempre più diffusa e venga praticata da una fascia sempre più vasta di medici, visto che la

tecnologia ha messo a disposizione ecografi come uno smartphone che consente di eseguirla in ogni luogo. Nei paesi anglosassoni la eseguono in urgenza anche altri operatori sanitari dedicati opportunamente formati.