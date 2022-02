Stellantis, Occhionero (Italia Viva): “Accelerare conferma su Gigafactory”

ROMA-TERMOLI. “Le indiscrezioni su un accordo tra Stellantis e la Gigafactory per la produzione di batterie ci riempie di soddisfazione. Chiediamo per questo al governo di adoperarsi per accelerare le trattative in modo da arrivare il più presto possibile alla certezza dell’ufficialità”. Lo dichiara Giuseppina Occhionero, deputata di Italia Viva, a proposito delle notizie di stampa su un possibile accordo.

“Le notizie sull’andamento della trattativa per la riconversione della Gigafactory sono senza dubbio incoraggianti. Se venisse davvero chiusa, non si garantirebbe solo un futuro a molti lavoratori ma si farebbe di Termoli un perno della svolta verso la mobilità elettrica. Chiediamo per questo al governo, dopo la visita di Tavares di gennaio e i segnali positivi registrati oggi, di fare il possibile per arrivare a una conferma definitiva. E’ importante non solo per il futuro del Molise ma anche di tutto il settore italiano dell’automotive”, conclude.