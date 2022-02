Stop all'inquinamento, il Movimento 5 Stelle si appella a Comune e Capitaneria di Porto

TERMOLI. Il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle ha lanciato una offensiva contro chi inquina. «Termoli ha una grande ricchezza: il mare! Tutelarlo è un dovere civico e morale che dovrebbe coinvolgere tutti. Purtroppo non è così.

Anche quest'anno durante la manifestazione "Mare d'Inverno", sul litorale Nord di Termoli sono stati raccolti circa 60 sacchi di rifiuti tra cui le reti utilizzate per l'allevamento delle cozze, pericolosissime per la fauna marina che potrebbe ingoiarle o rimanerne incastrata. Un dato che deve farci riflettere. Per questo abbiamo inoltrato al sindaco del Comune di Termoli e al Comandante della Capitaneria di Porto, una segnalazione affinché ciascuno nell'ambito dei proprio poteri e delle proprie competenze, intensifichi le azioni di prevenzione e controllo del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti. Siamo tutti chiamati a fare la nostra parte per tutelare l'ambiente e noi stessi. Forse non tutti ci rendiamo pienamente conto che in fondo ciò che avveleniamo con i rifiuti non è il mare o la terra, ma la nostra stessa esistenza». In merito è stata inviata proprio una missiva ufficiale, in cui si chiede un intervento urgente, a firma dei consiglieri comunali e portavoce del Movimento 5 Stelle Ippazio Stamerra,

Antonio Bovio, Nicolino Di Michele e Daniela Decaro, in qualità di consiglieri del Comune di Termoli per il MoVimento 5 Stelle, che espongono questo: «Va premesso che in data 30.01.2022 si è tenuta la manifestazione Mare d’Inverno 2022 alla quale hanno aderito diversi cittadini che in una sola mattinata nel litorale Nord di Termoli hanno raccolto ben 60 sacchi di rifiuti costituiti da tappi, buste, bottiglie, bicchieri accendini, flaconi, copertoni, taniche, bidoni, residui di elettrodomestici e addirittura sulle sponde del Sinarca un intero cingolo gommato. Tanto è dato sapere sia dalla presenza alla manifestazione del consigliere comunale Ippazio Stamerra e dell’assessore Simone Cretella del Comune di Campobasso che dagli organi di stampa.

Ciò che ha lasciato sconcertati è stato il rinvenire scarti e rifiuti provenienti dal settore ittico come le cassette di polistirolo e le “reste” ossia le reti di plastica utilizzate per gli allevamenti di cozze che non essendo biodegradabili una volta abbandonate nell’ambiente restano intatte per decenni provocando danni incommensurabili all’ecosistema. La pericolosità delle reste per l’intera fauna ittica è fatto noto. Tartarughe, uccelli e mammiferi marini possono morire ingerendole o restare intrappolati. Con la presente, i sottoscritti consiglieri comunali chiedono agli Enti in indirizzo ciascuno per la propria competenza e nell’ambito dei propri poteri di esercitare una più efficace azione di prevenzione, controllo e repressione di questo fenomeno per la salvaguardia dell’ambiente marino e costiero».

