Cure inadeguate a bimba autistica, Felice: «Stato di arretratezza penoso nel Molise»

TERMOLI. Sensibile come al solito sul tema dell’autismo, il presidente del comitato San Timoteo, Nicola Felice, commenta la vicenda riportata stamani da Termolionline e Vastoweb.

«L'esperienza di una bimba autistica, riportata in un articolo Termolionline ci consente di confermare lo stato di arretratezza in cui versa la nostra regione per le cure appropriate da fornire ai soggetti ricadenti nell'ambito dello Spettro Autistico. Non poche sono state le occasione in cui abbiamo segnalato come comitato San Timoteo che il Molise in tale settore è ancora all' anno zero: unica regione a non avere un ospedale con una Unità operativa Complessa, capace di poter diagnosticare nel settore. Ciò costringe le famiglie a dover affrontare, anche in questo i cosiddetti "viaggi della speranza" e rivolgersi in altre regioni dotati di tali servizi. Si torna a sollecitare le autorità competenti, ritenendo non più procrastinabile dare soluzione a tale problematiche che sempre più crescono con il passare degli anni.

A tal proposito si ricorda che oggi viene stimato che circa un bambino su cento è affetto da disturbi neurologici, più specificatamente nello Spettro Autistico.

Pertanto si ritiene indispensabile intraprendere, subito, ogni iniziativa da parte del Servizio sanitario regionale, e soprattutto della Regione Molise. È necessario, oltre che utile, individuare strutture Accreditate nel settore specifico dell'Autismo, per dare fine all' attuale assistenza nel settore con cure, non del tutto appropriate, individuate nell'ex art. 26.

Occorre in primis individuare un presidio ospedaliero con specifica Uoc, nonché programmare e realizzare, in breve tempo, Centri specialistici di cura per Autistici nelle diverse aree territoriali della regione: Centro, Alto e Basso Molise.

È importante ed impellente realizzare tutto ciò oltre che per alleviare le famiglie dei molti disagi, anche economici, consente anche di evitare la Regione Molise a continuare ad essere inadempiente nei Lea (Livelli Essenziali di Assistenza)».