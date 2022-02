Una rete sul territorio per far crescere il paese, briefing a Portocannone

PORTOCANNONE. L’esperimento avvenuto in occasione delle festività natalizie, dove si è riusciti a portare a compimento anche l’allestimento del presepe arbereshe, dopo molti anni di attesa, nonostante la mannaia delle nuove restrizioni Covid, hanno convinto ancora di più l’amministrazione Gallo a perseguire la via del dialogo costruttivi con le energie e le risorse del territorio, in questo avvio di mandato amministrativo.

Non dimentichiamo che la giunta si è insediata solo nell’ottobre scorso. Come annunciato anche su queste colonne la scorsa settimana, sabato 5 febbraio, dalle 18, presso la sala consiliare del Comune di Portocannone, c’è stata la prima riunione pubblica programmatica dell’anno, finalizzata alla costituzione di un gruppo di lavoro, ampio e sempre aperto ad auspicabili nuovi interventi, adesioni ed arricchimenti in termini di temi ed “energie”. L’amministrazione di Portocannone si augura, così, di costruire un “laboratorio di Idee” le cui regole sono, sin da ora, il confronto dialettico e la gioiosa collaborazione di tutti nel momento operativo. Si immagina, così, di meglio condividere le esperienze e concertare il più possibile gli eventi culturali in programma per l’anno in corso.

L’obiettivo è sempre quello della crescita dell’intera Comunità nel senso della valorizzazione degli elementi tipici del Paese e, al contempo, dell’apertura verso l’esterno. Presenti il sindaco, l’assessore Flocco, il vice sindaco Di Legge, i consiglieri Bulmetti, Russo, Musacchio. In sala, i principali esponenti delle Associazioni di Portocannone e del comitato che ha portato in scena, in dicembre, il Presepe Vivente. Obiettivo dell’amministrazione è intercettare nuovi e interessanti spunti da coloro che hanno a cuore la vita del paese, delle sue tradizioni nonché delle sue potenzialità.

