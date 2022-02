«Bisogna saper chiedere aiuto», il messaggio sul bullismo della giunta Bellotti

GUGLIONESI. Esiste una generazione che non ha più valori, a cui tutto è dovuto, ed è per questo che ci sono i bulli.

No, non è così. Il bullismo è una piaga ben radicata nel tempo che, però, oggi fa scalpore. Fa scalpore perché, grazie a Dio, se ne parla.

Siamo circondati da gente che per screditare gli altri farebbe qualsiasi cosa.

Il bullismo nasce anche da questo. O forse soprattutto dallo screditare una persona davanti agli altri. Poi si arriva alla violenza fisica.

Screditare una persona, ledere la dignità altrui con offese e ingiurie spesso va ben oltre la violenza fisica. Perché ti uccide dentro. Perché quando vieni “bersagliato, picchiato”, i lividi si vedono ma quando vieni umiliato, denigrato, il dolore è così forte che al di fuori nessuno lo capisce lo stato d’animo. Lo sentiamo spesso, quando nei servizi dicono che “quel ragazzo, vittima di bullismo, si è suicidato. Non traspariva niente dal suo modo di essere. Nessuno aveva capito che ci fosse qualcosa che non andava”. E invece non è così.

Perché la vittima di bullismo, a volte, non sa chiedere aiuto. Per paura. Per paura di essere giudicato e non tutelato.

E quando questo accade nel contesto scuola, amici, catechismo è ancora paggio.

Ed è ancora più pesante quando succede nel mondo di internet. Dietro a una tastiera in cui tutti si sentono leoni. Tutti dicono e fanno quello che pare loro, senza pensare alle conseguenze. Gravi.

Parlano di noia. Parlano di ragazzi problematici con famiglie problematiche. Siamo proprio sicuri che sia così? A volte i bulli nascono bulli anche se provengono da famiglie benestanti. Nella mente il bullo ha solo il suo ego, che va al di sopra di tutto.

E in occasione della giornata contro il bullismo e il cyber-bullismo, l’assessore alle politiche scolastiche di Guglionesi, Stefania Addesa e l’amministrazione Bellotti, vogliono mandare un messaggio ben preciso.

“Bisogna prendere atto di questi problemi- ha dichiarato la Addesa- non si possono tralasciare. Vogliamo mandare un messaggio che vada al di là del nostro corpo scolastico. La vita è fatta di sacrifici e problematiche, tutti li abbiamo ma tutti, indistintamente, dobbiamo avere la capacità di saperli affrontare.

Bisogna saper chiedere aiuto. Non è facile, però, bisogna avere la capacità di uscire dagli schemi sbagliati di questa società!”. Chiedere aiuto non è da deboli ma bensì è da coraggiosi!

“Abbiate il coraggio di affrontare le problematiche e anche di denunciare i soprusi che vivete. Ci rivolgiamo sia ai ragazzi che subiscono il bullismo sia a quelli che guardano inermi senza andare incontro al più debole. Non abbiate paura. Affrontare e talvolta denunciare, è la salvezza per il bullo”.

Denunciare equivale a dire salvezza. Salvezza che si può trasformare in un percorso di rieducazione e riabilitazione.

“La società di oggi, purtroppo, vive di idoli e di esempi sbagliati. Bisogna seguire il bello. Il proprio cuore. Credendo in voi stessi, sempre. L’educazione alla gentilezza, alla comprensione dovrebbe esser messa alla base di tutta la vostra vita a partire dai primi anni di vita. Siete intelligenti, caparbi e per questo io vi chiedo, io Stefania Addesa, di affrontare a testa alta queste problematiche, di stringere i denti e di chiedere aiuto. Lasciatevi aiutare. Ricordatevi che la forza risiede in voi. E con la forza voi potete dire di No! No alla malvagità, alla cattiveria. Trovate dentro di voi quel pizzico di coraggio per salvare voi stessi e chi vi fa del male. Siate gli uomini e le donne della gentilezza, dell’amicizia bella e pura, dell’amore, delle carezze. Siate gli uomini e le donne che non si girano dall’altra parte, quelli che ridono e riprendono con i telefonini le offese. Siate diversi da chi usa violenza. Siate voi a fare la differenza in questo mondo sbagliato”.

Uscire dal tunnel del bullismo si può, basta volerlo.

“Il più forte non è colui che usa la forza per far del male all’altro. Il più forte è colui che usa la gentilezza e tende una mano per aiutare il prossimo”.