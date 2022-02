Comuni svantaggiati: immobili pubblici per attività commerciali

Adeguare immobili comunali e concederli gratuitamente a chi voglia avviare attività commerciali, artigianali o professionali; concedere contributi per l’avvio delle stesse; incentivare chi si trasferisce nei comuni delle aree interne attraverso aiuti per acquistare e ristrutturare una casa oppure concedendo gratuitamente un immobile per abitarci e per lavorare in 'smart working'. Potranno fruire di tali fondi circa 1.200 Comuni 'svantaggiati', in grazie del decreto 30 settembre 2021 del Dipartimento per le politiche di coesione, disciplinante l’erogazione delle risorse per gli anni 2021-2023.

Con i contributi, tali enti potranno realizzare interventi di adeguamento di immobili appartenenti al patrimonio disponibile del Comune da concedere in comodato d’uso gratuito , con bando pubblico, a persone fisiche o giuridiche per l’apertura di attività commerciali, artigianali o professionali per 5 anni; ed ancora concessione di contributi per l’avvio di attività commerciali, artigianali ed agricole attraverso un’unità operativa ubicata nel territorio dell'ente o nuove attività economiche nei suddetti territori comunali, regolarmente costituite ed iscritte al Registro delle imprese; infine per concessione di contributi a favore di quanti abbiano trasferito la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario nel limite di 5.000 euro a beneficiario. I Comuni svantaggiati sono anche autorizzati alla spesa a disposizione di immobili pubblici del patrimonio disponibile in comodato d’uso gratuito, da adibire ad abitazione principale, nonché alla concessione in uso gratuito di locali appartenenti al patrimonio pubblico, al fine di esercitare forme di lavoro agile, con oneri di manutenzione a carico dei concessionari.

Per la cronaca, fu la legge di Bilancio 2021 che, per favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni particolarmente colpiti da spopolamento, ebbe a rifinanziare - con 90 milioni di euro (30 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023) - il ‘Fondo di sostegno ai paesi marginali’, istituito dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio con una dotazione di 90 milioni di euro (30 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022) destinati ai Comuni delle aree interne e di ulteriori 90 milioni (30 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023) destinati ad interventi di sostegno alle popolazioni residenti nelle comunità svantaggiate. Le risorse assegnate al Fondo furono attinte dal Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020.

Un Comune è definito 'svantaggiato' se sia esposto a rischio di spopolamento; se il tasso di crescita della popolazione è negativo sia nel lungo periodo, ovvero dal 1981 al 2019, che nel breve periodo, ovvero dal 2001 al 2019. È catalogato tale se soffre di deprivazione sociale, se l’IVSM sia elevato o superiore alla media della distribuzione dei Comuni italiani; se abbia un livello di redditi della popolazione residente basso, ovvero inferiore, al primo quartile della distribuzione dei comuni italiani. Sono individuati sulla base dei criteri di spopolamento, di deprivazione sociale e sulla scorta del reddito delle persone fisiche con riferimento ai seguenti indicatori: popolazione residente a livello comunale secondo i dati rilevati dall'Istat negli anni 1981, 2001 e 2019; in base al reddito Irpef per contribuente al 2018, con riferimento ai dati dell'Agenzia delle entrate.

Claudio de Luca