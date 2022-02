Rispetto e tenerezza nell'assistenza domiciliare: testimonianze dal territorio

"Rispetto e tenerezza nell'assistenza: testimonianze dal territorio"

TERMOLI. "Rispetto e tenerezza nell'assistenza: testimonianze dal territorio".

Un video pieno di umanità e di gratitudine, quello realizzato in occasione della settimana per la vita, che ha preso il via domenica scorsa alla chiesa di San Pietro e proseguito anche nei giorni successivi. Andrà avanti sino a venerdì 11 febbraio, quando si celebrerà la giornata mondiale del malato.

Proprio a chi vive sofferenze quotidiane, lenite dall'attenzione e dai gesti con cui l'assistenza domiciliare e non solo vede prodigarsi operatori che rappresentano un'ancora di salvezza per coloro che sono più sfortunati.

Videomessaggi raccolti per evidenziare quanto l'apporto del prossimo sia sempre più determinante.

L'impegno dell'Associazione infermieri del territorio, «Ragazzi fenomenali, al di là della mera assistenza domiciliare, sono capaci di far stare bene e tranquillo mio figlio e anche me stessa», ha riferito una madre di un 23enne affetto dal morbo di Chron, con alle spalle 4 interventi chirurgici.

«Mi vengono a medicare molto bene in casa, sono un disabile di 52 anni e per me queste cure sono importanti. Gesti di tenerezza».

Un altro paziente, appena 17enne, ha subito un infortunio in campagna: «Ho deciso di farmi curare a casa, per stare assieme alla mia famiglia».

Solo alcune delle testimonianze che hanno sottolineato l'importanza di poter contare sulle cure domiciliari.

“Custodire ogni vita”: è questo il tema della Settimana per la vita in programma da domenica 6 a venerdì 11 febbraio 2022 e promossa dalla Diocesi di Termoli-Larino, Commissione diocesana per la Pastorale della Salute in collaborazione con le istituzioni e diverse realtà associative del territorio. La vita quale Dono di Dio dal suo concepimento al suo termine naturale.

La settimana è un’occasione per fare cultura di difesa e promozione di tale dono. In questo tempo “dentro” e “oltre” la pandemia, che ha evidenziato numerose fragilità a livello personale, comunitario e sociale, questo momento condiviso si propone così di rinnovare un impegno concreto da parte di tutti coloro che, in vario modo, sono impegnati in tal senso assicurando l’ascolto, la vicinanza e la prossimità in ogni momento dell’esistenza. Dalla luce di una nuova creatura, all’assistenza, al volontariato, alle cure premurose di un sanitario o di un familiare, fino all’ultimo istante in cui garantire la migliore qualità della vita possibile alla persona sofferente. Preghiera, riflessione, confronto, proposte in una settimana intensa e carica di significato che coinvolge anche le scuole.

Uno striscione è stato esposto anche sulla facciata del Comune di Termoli e alcuni totem sono stati realizzati per l’occasione, trovando spazio nelle parrocchie e nei luoghi sede di eventi proponendo le significative frasi di Santa Madre Teresa di Calcutta dedicate alla bellezza della vita nei suoi vari aspetti.

Galleria fotografica