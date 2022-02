Rientrato a Termoli il feretro di Maj, funerali alla chiesa di San Timoteo

TERMOLI. "Uomo di musica, ponti e poesie ma prima di tutto un uomo". Splendida la frase impressa sull'annuncio funebre dell'ingegner Antonino Maj. Il feretro dell'86enne ingegnere, ex vice sindaco di Termoli, è rientrato da Torino stamani, alle 9, nella casa funeraria Jovine. I funerali hanno luogo alle 15.30, nella chiesa di San Timoteo.

«È un ricordo personale, di un grande professionista, di quella generazione, alla quale apparteneva anche mio padre, che ha trasformato Termoli in una piccola, vera, città dove si potevano trovare professionalità di grande livello. Ma l'Ingegner Maj non è stato solo questo, probabilmente è stato l'Assessore alla Cultura più illuminato che abbiamo mai avuto. Ha promosso concretamente l'Arte e la Musica, dalla Classica al Jazz, con grandissimi artisti. Anche in questo ha fatto crescere Termoli», le parole di Michele Macchiagodena, che lo ha ricordato su Facebook.