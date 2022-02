Gigafactory, Boccardo: “Ottima notizia, adesso lavorare alla crescita del comparto”

TERMOLI. “Finalmente l’accordo tra Stellantis e Governo c’è e si sono definite lemobilità per la realizzazione a Termoli della terza gigafactory del Gruppoin Europa”.

Così la Segretaria generale della UIL, Tecla Boccardo.

“Dopo che come Sindacato, anche territoriale, abbiamo sollevato con vigorela questione, accogliamo positivamente la notizia secondo cui assisteremo aun forte investimento del Gruppo, pari a circa due miliardi e mezzo,insieme ai 370 milioni che dovrebbero essere garantiti dallo Stato perconcludere l’operazione.

Dunque a Termoli, per avviare questa nuova produzione si trasformeranno levecchie meccaniche, dove ora si realizzano motori tradizionali e ibridi, inuna gigafactory che garantirà innanzitutto continuità occupazionale aglioltre 2.400 dipendenti e ci auguriamo che lo stabilimento molisano possaanche incrementare il numero di addetti, considerato che Stellantis ha comeobiettivo garantire che i veicoli elettrificati arrivino a rappresentareoltre il 70% delle vendite in Europa e più del 40% di quelle negli StatiUniti, entro il 2030.“L’auspicio, conclude Boccardo, è che i benefici che tale attivitàpotrebbero riservare al nostro tessuto economico, siano arricchiti da altreiniziative che vedano quel territorio diventare un punto di riferimento perun intero comparto industriale, approfittando delle opportunità economichegià in piedi come la ZES e quelle che metterà in campo il PNRR”