Colle Macchiuzzo, grillini in pressing sulla palazzina Iacp

TERMOLI. Il Movimento 5 Stelle chiede di accelerare la consegna dei 12 alloggi assegnati ad altrettante famiglie, che andranno a vivere nella palazzina Iacp di Colle Macchiuzzo.

«Il diritto all'abitazione rientra fra i requisiti essenziali caratterizzanti la socialità cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione" (Sent. n. 217 / 1988 della C. C.), un diritto spesso bistrattato, purtroppo, anche nella nostra piccola realtà termolese. Dal 2014, a Termoli, sono stati edificati ben 12 alloggi di proprietà dello Iacp di Colle Macchiuzzo ma ad oggi, nel 2022, a distanza di ben 8 anni, gli stessi ancora non vengono assegnati. Non è dato sapere quale ingranaggio si sia rotto. Un dato è certo. Numerose famiglie composte anche da minori devono attendere iter e tempi biblici per vedere riconosciuto un loro sacrosanto diritto. A pagare sono sempre i più deboli. Non possiamo restare in silenzio, per questo abbiamo indirizzato una missiva ai Ministeri competenti, al Comune di Termoli, alla Regione Molise, allo Iacp di Campobasso, per capire le motivazioni di questo ritardo nella consegna degli alloggi riservandoci ogni ulteriore azione all'esito dell'istruttoria, per la tutela di tutti coloro che non hanno voce per far valere i loro diritti di accesso ad una casa adeguata e alle risorse naturali necessarie per i bisogni fondamentali».

L’iniziativa dei consiglieri comunali Antonio Bovio, Ippazio Stamerra, Nicolino Di Michele e Daniela Decaro, in qualità di Consiglieri del Comune di Termoli per il Movimento 5 Stelle, si rivolge ai Ministri Carfagna, Franco e Giovannini. «Siamo stati raggiunti da diverse segnalazioni di cittadini riguardanti il ritardo nell’ assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ubicati in agro di Termoli. Va premesso che la palazzina che comprende dodici alloggi popolari dello Iacp in via Delle Viole località Colle Macchiuzzo in Termoli è stata edificata nel 2014. I problemi inerenti all’allaccio alla rete fognaria pare sia stato risolto in quanto l’allaccio fognario è stato realizzato così come anche l’altro problema inerente alla graduatoria è stato risolto in quanto nel 2 2021 il Comune di Termoli ha pubblicato il bando e successivamente stilato la graduatoria definitiva degli aventi diritto all’assegnazione. Ad oggi le famiglie in graduatoria sono ancora in attesa dell’assegnazione dell’alloggio. Non è dato comprendere il motivo di tale ritardo.

Nel richiamare la carta dei servizi dell’Iacp di Campobasso, la quale in tema di assegnazione così recita:” In base all’attuale normativa, le assegnazioni di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica sono di competenza dei Comuni e devono avvenire mediante pubblico concorso conseguente alla pubblicazione di appositi bandi indetti dalle Amministrazioni Comunali ove sorgono gli immobili da assegnare. Sono aggiornati con cadenza almeno biennale e sono finalizzati alla formazione di graduatorie generali. Gli stessi Comuni provvedono poi all’istruttoria delle pratiche ed alla trasmissione delle stesse all’apposita commissione che forma sia la graduatoria provvisoria sia quella definitiva. L’assegnazione degli alloggi degli aventi diritto in base all’ordine della graduatoria definitiva è effettuata dal Sindaco del Comune territorialmente competente…

A seguito del provvedimento di assegnazione emesso dal Sindaco del Comune di appartenenza, previo invio della documentazione anagrafico-reddituale richiesta all’Ente gestore al fine del calcolo del canone di locazione, il beneficiario è convocato dallo IACP per la sottoscrizione del contratto di locazione.

L’invito riporterà anche l’ammontare dell’importo da versare per le spese contrattuali. L’assegnatario dovrà recarsi presso l’Ente nel giorno prefissato tranne nel caso di impedimento comunicato per iscritto o telefonicamente all’ufficio utenza, perché in tal caso la sua assenza e quindi la mancata sottoscrizione del contratto di locazione verrà intesa come rinuncia all’alloggio e lo stesso sarà dichiarato decaduto dall’assegnazione. Successivamente alla stipula di detto contratto, il personale tecnico dello IACP provvede alla consegna delle chiavi dell’immobile assegnato e, nel verbale di consegna, saranno annotate le eventuali anomalie riscontrate nell’appartamento. Il canone di locazione decorre dal momento della consegna dell’alloggio e se avvenuta dopo il giorno 5 del mese, decorre dal mese successivo. L’alloggio deve essere stabilmente occupato dall’assegnatario entro 90 giorni dalla consegna, pena la decadenza.

Tale termine è di 120 giorni nel caso l’assegnatario sia lavoratore emigrato all’estero”, si rammenta a sé stessi che nella Costituzione italiana il diritto all'abitazione è richiamato all'art. 47 e in ripetute sentenze della Consulta: "è doveroso da parte della collettività intera impedire che delle persone possano rimanere prive di abitazione" (n. 49/1987);"Il diritto all'abitazione rientra infatti, fra i requisiti essenziali caratterizzanti la socialità cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione" (Corte cost., sent. n. 217 del 1988); Alla luce dei fatti appena esposti, si invitano gli Enti in indirizzo, ciascuno per la sua competenza a verificare i motivi ostativi all’assegnazione degli alloggi, alla rimozione degli stessi e all’accelerazione dell’iter di assegnazione».