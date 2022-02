«Un presidio di sicurezza e giustizia rafforzato contro le infiltrazioni malavitose»

LARINO. Dopo aver riportato il pensiero del presidente dell’Ordine degli avvocati di Larino, Oreste Campopiano, proseguiamo il nostro excursus nel mondo della giustizia. Oggi proponiamo una intervista a un esperto che con frequenza dice la sua su Primo Piano Molise, il professor Vincenzo Musacchio (Criminologo, giurista e associato al Rutgers Institute on Anti-Corruption Studies di Newark, Usa). Ricercatore dell’Alta Scuola di Studi Strategici sulla Criminalità Organizzata del Royal United Services Institute di Londra).

Professor Musacchio, la giustizia è stata al centro del discorso di giuramento del Capo dello Stato. Un segnale di allarme serio?

«Direi di sì. Il Presidente della Repubblica presiede il Csm per cui quando fa espresso riferimento alla autonomia e indipendenza della magistratura usa termini scolpiti nella nostra Carta Costituzionale e non menziona mai il termine “autogoverno”, come invece aveva fatto nel discorso di insediamento del primo settennato. A mio parere ha inviato un messaggio molto chiaro sull’esigenza di riforma tenendo in considerazione soprattutto questi due elementi fondamentali».

In molti però, specie fra gli addetti ai lavori, si sono chiesti come mai visto che il Presidente della Repubblica è a capo del Csm, non sia intervenuto con maggiore risolutezza nel primo settennato.

«A questa domanda dovrebbe rispondere Sergio Mattarella. Non saprei davvero cosa rispondere e qualsiasi cosa possa ipotizzare sarebbe solo la mia interpretazione che avrebbe valore pari a zero».

Quali sono i mali del potere giudiziario?

«Sono purtroppo atavici. Basta tornare ai tempi di Giovanni Falcone per capire che i problemi esistevano già allora. Una delle soluzioni praticabili sarebbe quella di estirpare dalla magistratura le logiche di carrierismo. Sarebbe opportuno rivedere anche il ruolo dell’Anm. Dovremmo domandarci: un magistrato deve iscriversi a una corrente per far carriera? La regola aurea dovrebbe essere che il magistrato faccia carriera se sia competente, autonomo e indipendente non perché ha uno sponsor corporativistico».

Riformare i criteri di elezione del Csm, ma come?

«Io sono favorevole all’ipotesi di sorteggio dei membri togati del Csm. Dividerei il procedimento di selezione in due fasi. Una prima legata al merito e alla professionalità e una seconda frutto del solo sorteggio. Nonostante questi criteri, credo che il vero problema riguardi sempre la persona e poiché l’essere umano per sua natura sbaglia, alla giustizia si dovrebbe chiedere perlomeno di commettere meno errori possibili. La formazione dovrebbe essere un requisito anche per le progressioni in carriera».

Che percezione si ha negli uffici giudiziari rispetto alla fiducia dei cittadini verso la Magistratura?

«Non è un momento particolarmente buono soprattutto dopo lo scandalo Palamara. I cittadini chiedono alla magistratura un ruolo di totale indipendenza e imparzialità è questa la maggiore garanzia di fiducia da parte del cittadino. Questi requisiti per alcuni aspetti sono venuti meno per cui da una simile crisi se ne esce solo con una riforma seria del sistema giustizia. Dal lontano 1994 sono favorevole alla discrezionalità dell’azione penale, alla separazione delle carriere e valuterei anche l’inibizione totale di passaggio dalla magistratura alla politica. Sarebbero riforme che le darebbero maggiore credibilità nei confronti dei cittadini. I referendum prossimi comunque ci diranno se le cose stanno come ho appena auspicato».

Processi troppo lunghi, certezza della pena affievolita, come uscirne?

«Con nuovi strumenti tecnologici e informatici e nuove risorse ben selezionate si aumenta certamente la possibilità di fare fronte alla domanda di giustizia da parte dei tanti individui che vi ricorrono o vi sono sottoposti. Sono tra quelli che ritengono non occorrano più magistrati. Quelli che ci sono dovrebbero essere meglio riorganizzati sia come risorse umane, sia all’interno delle strutture giudiziarie nel loro complesso. Naturalmente incidere sul rito penale resta sempre una buona soluzione che da sola tuttavia non è sufficiente a risolvere i mali della giustizia penale. Non è possibile che alle soglie del terzo millennio tra le pubbliche amministrazioni o tra Procura della Repubblica e Tribunale si comunichi ancora con Pec o con atti in cartaceo e non con un sistema informatico unico. Si implementi il fascicolo elettronico e si elimini totalmente il cartaceo. Io utilizzerei per alcuni aspetti anche determinati procedimenti da remoto. Si agisca anche sulla geografia giudiziaria finalizzandola all’uso congruo delle risorse a disposizione».

Che situazione vi è nel Molise?

«Sulla base della Relazione del Presidente della Corte d’Appello calano le pendenze sia dei procedimenti civili sia di quelli penali. Lo smart working e la digitalizzazione in fase pandemica hanno garantito tempi accettabili e posto rimedio a possibili gravi discrasie connesse proprio alla lungaggine dei processi. Il Procuratore Generale ha ribadito, cosa a noi già nota, che il Molise sia da considerarsi fortemente esposto al pericolo di infiltrazioni di clan campani e pugliesi. In Molise la situazione parrebbe essere accettabile rispetto ad altri distretti che vivono invece una profonda crisi».

Cosa significa per un territorio perdere il Tribunale, come sta avvenendo a Vasto?

«Era prevedibile. Proprio su questo quotidiano dissi in tempi non sospetti (era il 2000) che avremmo dovuto costituire un presidio giudiziario adriatico unendo i tribunali di Larino e Termoli con quelli di Vasto e Lanciano. Fui aspramente criticato. Oggi si pagano le conseguenze di una mancata azione di coraggio dell’epoca».

Sguarnire la costa adriatica abruzzese non rischia di diventare un favore per la criminalità organizzata?

«Sicuramente sì. Esiste purtroppo il concreto pericolo di infiltrazioni criminali per la vicinanza ad aree ad alta concentrazione malavitosa e per l’insediamento di soggetti appartenenti anche alla criminalità organizzata campana, pugliese e calabrese. Occorrerebbe un presidio rafforzato e l’idea da me ai tempo proposta potrebbe essere ancora valida e porrebbe rimedio anche alla carenza di mezzi e uomini per far fonte alle esigenze di controllo del territorio e mappatura dei fenomeni mafiosi attivi nella costa adriatica abruzzese e molisana».

La politica ha completamente abdicato al suo ruolo, anche sul fronte giudiziario?

«Ascoltando il discorso di insediamento del Capo dello Stato ho condiviso i suoi contenuti anche se sono parole che ripeto da anni. Il passaggio sulla riforma della giustizia e sul Csm è stato accolto da una doppia standing ovation da parte dei parlamentari che nella sostanza applaudivano alla loro inerzia. La politica negli ultimi anni predica bene ma razzola male. Le tante proposte di legge, alcune anche apprezzabili, poi non sono tradotte sul piano normativo restando perennemente in fieri. Sono molto scettico poiché noto una marginalizzazione del Parlamento e un immobilismo dei partiti e delle istituzioni. Occorrerebbe provocare un evento, per così dire, straordinario e per questo capace di rompere questa inattività da troppo tempo latente. Io auspicherei una nuova legge elettorale con preferenza unica che ridia la palla all’elettore».