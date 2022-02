Tornano gli amati carri a San Martino in Pensilis nel ricordo di Domenico Menadeo

San Martino in Pensilis In municipio il sindaco incontra le forze dell'ordine per parlare di sicurezza

SAN MARTINO IN PENSILIS. Due pomeriggi fa, nel Palazzo Baronale, sede del municipio, il sindaco di San Martino in Pensilis, Giovanni Di Matteo, ha riunito alcuni rappresentanti delle forze dell’ordine e delle associazioni di protezione civile del territorio, «Incontro preliminare dove abbiamo affrontato i temi della safety and security», ci ha riferito lo stesso primo cittadino. Intanto, grande festa domenica scorsa, per il ritorno dei Carri in allenamento. Come viene raccontato sul gruppo sociale dell’associazione Unione Carresi: «Dopo due anni, i Carri sono tornati.

Si erano fermati a marzo 2020, quando mancava poco alla festa di primavera. Due anni di sofferenza, sacrifici economici enormi, lavoro fatto in silenzio nelle stalle. Ma la passione è stata più forte di ogni cosa, di ogni dolore, delusione, sacrificio. Il merito di tutto questo è solo ed esclusivamente dei ragazzi e degli uomini che sono stati nelle stalle. Pochissime persone, in tutti i paesi e di tutti i Carri, che ci hanno creduto. Siamo tornati, due anni dopo. Il primo Carro a correre una prova vera è stato quello dei Giovanotti di San Martino, ma è come se avessero corso tutti i Carri di tutti i paesi. A testimonianza di quanto sia grande, viva e sentita la nostra Tradizione, oggi al Tratturo di San Marino c'era gente di ogni posto e di ogni Carro. Persone arrivate da sole, senza alcuna pubblicità alla cosa. Gente che si è radunata come fosse in attesa di un miracolo. E così è stato. Dopo quella del 2019, questa è una seconda resurrezione. La Tradizione è viva, le Carresi sono vive e oggi, tutti, dobbiamo essere grati a chi è rimasto nelle stalle mentre il mondo gli crollava addosso. Al Tratturo c'era il sole, c'era la gente felice ma, soprattutto, c'era un'aria di festa». Poi, arriva un ricordo di Domenico Menadeo, il carriere stroncato da un malore mesi fa, a soli 44 anni. «Queste sono alcune immagini del Tratturo, luogo simbolo della Carrese. Sono state scattate domenica 6 febbraio. Prima della prova c'è stato un momento di commemorazione e ricordo in memoria di Domenico Menadeo, storico componente del Carro dei Giovanotti, scomparso lo scorso 19 agosto. La prima foto documenta proprio il momento di raccoglimento del Carro. Alle spalle, in silenzio, tante persone che hanno salutato questa nuova rinascita della Tradizione. Cavalieri e carrieri hanno corso con un nastro nero, come segno di lutto, una testimonianza ulteriore di quanto la Carrese, oltre alla Corsa dei Carri, sia molto di più e rappresenti il legame identitario e indissolubile di una comunità».

