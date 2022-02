Meriti professionali e futuro del San Timoteo

TERMOLI. Se ci fosse stato bisogno di una conferma circa il valore professionale del dottor Nicola Sebastiano Rocchia questa formalmente è stata data dal superamento del concorso a primario dell’Ospedale regionale ‘Cardarelli’. Ancor prima però, sul piano clinico e non solo, l’ha data la sua attività di primario della Medicina d’Urgenza e del Pronto Soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli.

Si spera che questo trasferimento sia già stato colmato nelle intenzioni e soprattutto nelle decisioni di coloro che hanno la responsabilità della gestione della Sanità regionale, anche in considerazione dei circa 8 milioni di euro avuti per coprire questo e gli altri vuoti come quello degli anestesisti che ha determinato la sospensione del blocco operatorio, anticipata dalla calendarizzazione dell’Emodinamica. Per non dire dell’annosa questione dell’Ortopedia alla quale si è aggiunta la Diabetologia, chiari indicatori di una riduzione del San Timoteo a Poliambulatorio.

Non vanno poi dimenticate la vicenda del Reparto di Ginecologia e Ostetricia e della Chirurgia e di ogni altra Unità operativa: tutti in sofferenza per mancanza di medici, infermieri e operatori socio sanitari.

Le risorse finanziarie assegnate sono da considerare come il mezzo necessario per invertire la rotta della Sanità Regionale e in particolare di quella del Basso Molise il cui Ospedale è quello che versa nelle peggiori condizioni dal momento che ad oggi non sono stati trovati tamponi per interromperne l’emorragia professionale. Eppure il San Timoteo, oltre alle necessità dei molisani, deve far fronte a quelle di decine di migliaia di turisti durante il periodo estivo.

Se Medicina d’Urgenza e Pronto Soccorso costituiscono la linea più esposta di un ospedale ci si augura che il vuoto che si determinerebbe con il trasferimento del dottor Rocchia venga coperto da un medico dello stesso Reparto, come da almeno tre lustri si fa per sostituire un Primario. Una tale copertura va però accompagnata dall’assunzione anche temporanea, nelle more del concorso, di un altro medico a garanzia del normale funzionamento dello stesso e per una adeguata assistenza ai ricoverati.

A chi ha la responsabilità della gestione e ai politici in generale, e ai vari livelli, non deve essere rammentato nulla dal momento che essi, in una regione a forte decremento di residenti e crescita della popolazione anziana, con la delega ricevuta hanno il dovere e la responsabilità di farsi carico dei problemi dei cittadini, tra i quali spicca quello della Sanità. In una società autenticamente civile e avanzata sono i politici a farsi carico dei problemi e non i cittadini che nel tentativo di far sentire la loro voce si vedono costretti a organizzarsi in Comitati o ricorrere ai giornali, cartacei e non. Questo accade da tempo, ma chi li ascolta? Chi gli dà udienza? Chi risponde loro? Ad indurre a queste riflessioni non è il pessimismo della ragione ma quello della realtà che è dura e che non risparmia neppure il profilo organizzativo dei servizi, eccellenti presso le Cliniche private ma estenuanti negli Ospedali pubblici dove per una Tac o una Risonanza Magnetica l’attesa è di almeno otto mesi, il tempo per lasciare questo mondo. Da questa situazione e con riferimento all’accesso alle Cliniche non convenzionate emerge il fattore disuguaglianza tra cittadini che possono ricorrervi e quelli che non dispongono di adeguate risorse finanziare. E ancora: chi vi ricorre, pagando di tasca propria, è la stessa persona che subisce il prelievo fiscale sullo stipendio.

Chi non può? Non è problema che affligge e non fa dormire tanti politici, fatte ovviamente salve le eccezione tra le quali non manca chi, amareggiato e impotente, lavora nell’ombra.

Civis