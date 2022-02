Marciapiede pericoloso in Corso Umberto I: a rischio l’incolumità dei passanti

TERMOLI. Protestano, e anche tanto, i commercianti ed i residenti del centralissimo Corso Umberto I: l’area, ubicata nel cuore della città e vicina a Corso F.lli Brigida, risulta pericolosa. Come già segnalato a chi di dovere ormai da tempo, l’area del marciapiede si presenta con la pavimentazione sconnessa e, in alcuni casi, addirittura mancante. Naturalmente tutte problematiche oltre ad essere pericolose, attentano in modo concreto anche la sicurezza fisica di passanti e di chiunque, inavvertitamente, non si accorgesse delle buche transitando in quell’area.

Considerando il fatto che non deve essere considerata per forza di cose una priorità perché zona centrale della città, a discapito delle periferie come spesso avviene, l’area avrebbe bisogno di più cura ed attenzioni, alla stregua del resto di Termoli. L’anomalia segnalataci andrebbe risolta al più presto per assicurare a residenti e passanti l’incolumità fisica.

Galleria fotografica