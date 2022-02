La Santa Lucia arriva a Termoli: l'esclusiva visita a bordo del nuovo natante per le Diomedee

TERMOLI. Dopo averla aspettato al suo arrivo per la prima volta lunedì scorso a Termoli, la nave traghetto proveniente dalla Grecia che tra un mese, un mese e mezzo sostituirà l’Isola di Capraia nella tratta Termoli-Tremiti, abbiamo intercettato la Santa Lucia.

Il nome le è stato dato in onore della prima motonave che, 50 anni fa, inaugurò i viaggi con le Diomedee e si chiamava Santa Lucia Luntane. Oggi il comandante di questo nuovo natante, Massimo Lauro, ci ha aperto in esclusiva le porte della nave da lui comandata, per farcela vedere in tutto il suo aspetto strutturale e logistico e per darci qualche particolarità in più.

Una particolarità, quando siamo saliti a bordo, che abbiamo notato è la cartellonistica informativa e di sicurezza tutta scritta in caratteri coreani: infatti il comandante ci ha chiarito il fatto dicendoci, che per diverso tempo, la Santa Lucia ha svolto servizio tra le isole coreane.

Oggi è arrivata a Termoli dalla Grecia dove pure ha fatto servizi turistici. Noi ringraziamo gli armatori la famiglia D’Aponto e il comandante Massimo Lauro per averci dato la possibilità di visitarla in anteprima e anche di averci concesso una intervista. Buon vento alla Santa Lucia.

Galleria fotografica