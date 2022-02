Imbarcazione perde boa di segnalazione durante guasto: l’appello per ritrovarla

TERMOLI. Poco tempo fa una imbarcazione della piccola pesca durante le manovre di rientro in porto, ha iniziato ad imbarcare acqua a causa di un guasto all’impianto di scarico: una problematica che ha messo a repentaglio la braca che stava quasi per affondare.

Per fortuna il pronto intervento dei soccorritori, che avevano risposto al messaggio di SOS inviato dai marinai sull’imbarcazione in difficoltà, è riuscito a sventare l’affondamento totale. Imbarcazione e truppa salve, per fortuna, ma nel marasma convulso è stato perso uno strumento di segnalazione importante: la boa che segnala tecnologicamente casi di affondamento d’imbarcazioni e che permettono, in simili circostanze, di portarsi con il suo segnalatore sul punto giusto dell’affondamento.

Ora i proprietari della barca fanno un appello perché è già una settimana che la boa risulta persa ed ha emanato al centro direzionale di Roma un segnale di attività che proveniva da una zona centrale di Termoli. Probabilmente lo strumento è stato ritrovato sulla spiaggia, trasportato dalle correnti e rinvenuto da qualcuno che, non conoscendone l’importanza, lo ha preso con sé.

L’appello è per chi lo ha rinvenuto: se stai leggendo questo articolo e ti rendi conto di avere con sé questo strumento, fai un bel gesto e riconsegnalo alle autorità portuali che provvederanno a restituirlo ai legittimi proprietari.

